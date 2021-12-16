В деревни ХМАО провели скоростной интернет для школ и больниц

17 декабря 2021 в 20:11 Размер текста - 17 +

В труднодоступных деревнях ХМАО больше 300 учреждений подключили к скоростному интернету Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В труднодоступных поселениях ХМАО завершили прокладывать скоростной интернет для школ и больниц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий ХМАО. «В Югре завершили реализацию трехлетнего проекта по обеспечению высокоскоростным интернетом социально значимых объектов округа. Это позволит отдаленным медицинским учреждениям региона по интернету записывать пациентов на прием, организовывать сеансы видеосвязи для врачей с коллегами из региональных и федеральных клиник, проводить в образовательных учреждениях онлайн-занятия», — сказали в окружном департаменте. Всего в регионе скоростной интернет провели 351 учреждение, в числе которых опорные пункты полиции, пожарные команды и администрации поселений. Скорость интернета для пользователей учреждений достигает 100 Мбит/с. Учреждения труднодоступных сельских поселений подключены к интернету в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Ранее URA.RU писало, что в поселках ХМАО появятся точки 4G. Однако жителям региона нужно проголосовать за одно из восьми поселений, в котором точка появится раньше остальных муниципалитетов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В труднодоступных поселениях ХМАО завершили прокладывать скоростной интернет для школ и больниц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий ХМАО. «В Югре завершили реализацию трехлетнего проекта по обеспечению высокоскоростным интернетом социально значимых объектов округа. Это позволит отдаленным медицинским учреждениям региона по интернету записывать пациентов на прием, организовывать сеансы видеосвязи для врачей с коллегами из региональных и федеральных клиник, проводить в образовательных учреждениях онлайн-занятия», — сказали в окружном департаменте. Всего в регионе скоростной интернет провели 351 учреждение, в числе которых опорные пункты полиции, пожарные команды и администрации поселений. Скорость интернета для пользователей учреждений достигает 100 Мбит/с. Учреждения труднодоступных сельских поселений подключены к интернету в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Ранее URA.RU писало, что в поселках ХМАО появятся точки 4G. Однако жителям региона нужно проголосовать за одно из восьми поселений, в котором точка появится раньше остальных муниципалитетов.