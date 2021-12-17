Посол РФ в США назвал пути для разрешения ситуации на Украине

18 декабря 2021 в 05:08 Размер текста - 17 +

США должны не допустить пересмотра Минских договоренностей Украиной для разрешения ситуации. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому журналу Newsweek. «Мы хотим, чтобы Вашингтон послал Украине четкий сигнал о недопустимости пересмотра Минских договоренностей, которые являются безальтернативной основой для урегулирования ситуации», — заявил Анатолий Антонов. По его словам, Вашингтон имеет ресурсы для стимулирования украинского президента Владимира Зеленского к выполнению Минских соглашений. Также Антонов заявил, что Россия считает неприемлемым наращивание военных сил НАТО на Украине и ее гипотетическое членство в альянсе. «Такие шаги выходят за рамки наших национальных интересов», — подчеркнул российский дипломат. Посол добавил, что предупреждения Госдепа США и Пентагона о наращивании военного присутствия РФ у границы с Украиной являются пропагандой. «Мы никому не угрожаем. Риторика западной прессы и официальных лиц США об агрессивных планах Москвы абсолютно безосновательна», — резюмировал Анатолий Антонов. Ранее URA.RU сообщало, что американская газета Politico опубликовала кадры со спутника, якобы подтверждающие сосредоточение российских войск на границе с Украиной. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что по оценке американского правительства, президент РФ Владимир Путин еще не принял решение о дальнейших действиях на Украине. Российский глава заявил, что РФ никогда не проявляла враждебность к другим странам. Сенатор Алексей Пушков заявил, что НАТО готовится к войне с Россией. Зеленский заявил, что в случае войны с Россией НАТО ничего не должно Украине, пишет RT.