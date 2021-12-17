17 декабря 2021

Пушков заявил о подготовке НАТО к войне с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в МИА
Пушков прокомментировал выход НАТО на совместную границу с Украиной Фото:

Выход НАТО на совместную границу с Украиной свидетельствует о подготовке альянса к войне с Россией. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«А зачем НАТО принимать в свой состав Украину, если не готовить из нее плацдарм для того, чтобы угрожать России. Можно, пользуясь настроениями ее руководства, сделать ее неформальным членом альянса. Насыщать ее оружием, превращать в военизированный кулак», — заявил Пушков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что Запад ведет «диалог ради диалога». По его мнению, на самом деле НАТО незаметно подготавливается к войне с Россией.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что продвижение НАТО на восток Европы может повлечь обострение взаимоотношений с Россией. По его словам, может начаться новый кризис, который будет сопоставим с Карибским. По мнению представителя Белого дома Джен Псаки, Россия не должна влиять на решения Альянса о расширении. Однако президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ собирается добиться от США и НАТО отказа от расширения на восток.

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Выход НАТО на совместную границу с Украиной свидетельствует о подготовке альянса к войне с Россией. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков. «А зачем НАТО принимать в свой состав Украину, если не готовить из нее плацдарм для того, чтобы угрожать России. Можно, пользуясь настроениями ее руководства, сделать ее неформальным членом альянса. Насыщать ее оружием, превращать в военизированный кулак», — заявил Пушков в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он отметил, что Запад ведет «диалог ради диалога». По его мнению, на самом деле НАТО незаметно подготавливается к войне с Россией. Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что продвижение НАТО на восток Европы может повлечь обострение взаимоотношений с Россией. По его словам, может начаться новый кризис, который будет сопоставим с Карибским. По мнению представителя Белого дома Джен Псаки, Россия не должна влиять на решения Альянса о расширении. Однако президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ собирается добиться от США и НАТО отказа от расширения на восток.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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