21 декабря 2021

Из-за снегопада пять рейсов до Перми отправили в другие аэропорты

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Споттинг. Курган, снег, взлетная полоса, аэропорт, зима, utair, споттинг, взлет самолета, взлетное поле
Пермский аэропорт был закрыт почти четыре часа Фото:

Пермский аэропорт «Большое Савино» из-за обильных снегопадов не смог принять пять рейсов. Как сообщает пресс-служба аэропорта в своем telegram-канале, аэропорт был закрыт, а несколько самолетов совершили посадку в других городах.

«В связи с интенсивными осадками аэропорт Большое Савино был закрыт 22 декабря в 02:25. На запасной аэродром в Нижнекамск направлены два рейса из Москвы и рейс из Санкт-Петербурга. Самолет из Сочи совершил посадку в Уфе. Рейс из Дубая перенаправлен в Екатеринбург», — говорится в сообщении.

Вылеты семи самолетов были задержаны. Это три рейса в Москву, два в Санкт-Петербург, по одному в Сочи и Дубай.

В 06:00 местного времени «после расчистки взлетно-посадочной полосы и стоянок воздушных судов в усиленном режиме» аэропорт открылся. «На данный момент все задержанные рейсы обслужены на прилет и вылет, аэропорт работает в штатном режиме», — сообщают в пресс-службе.

Работа аэропорта была приостановлена днем 21 декабря. В декабре из-за неблагоприятных метеоусловий «Большое Савино» закрывался уже трижды.

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Пермский аэропорт «Большое Савино» из-за обильных снегопадов не смог принять пять рейсов. Как сообщает пресс-служба аэропорта в своем telegram-канале, аэропорт был закрыт, а несколько самолетов совершили посадку в других городах. «В связи с интенсивными осадками аэропорт Большое Савино был закрыт 22 декабря в 02:25. На запасной аэродром в Нижнекамск направлены два рейса из Москвы и рейс из Санкт-Петербурга. Самолет из Сочи совершил посадку в Уфе. Рейс из Дубая перенаправлен в Екатеринбург», — говорится в сообщении. Вылеты семи самолетов были задержаны. Это три рейса в Москву, два в Санкт-Петербург, по одному в Сочи и Дубай. В 06:00 местного времени «после расчистки взлетно-посадочной полосы и стоянок воздушных судов в усиленном режиме» аэропорт открылся. «На данный момент все задержанные рейсы обслужены на прилет и вылет, аэропорт работает в штатном режиме», — сообщают в пресс-службе. Работа аэропорта была приостановлена днем 21 декабря. В декабре из-за неблагоприятных метеоусловий «Большое Савино» закрывался уже трижды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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