21 декабря 2021
20 декабря 2021

В Перми задержали девять авиарейсов из-за снегопада. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево, терминал
В Перми задержали семь рейсов на прилет Фото:

В Перми задержаны девять авиарейсов, из них семь на прилет и два на вылет. Причиной мог стать снегопад. Об этом сообщается на сайте аэропорта Перми «Большое Савино».

Семь самолетов задерживаются на прилет из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнекамска. И еще два рейса задержаны на вылет в Москву, указано на онлайн-табло аэропорта Перми. Причиной могли стать погодные условия. По данным сайта Gismeteo.ru, в Перми 22 декабря начался снегопад, который продлится весь день. В пресс-службе аэропорта не ответили на звонок URA.RU.

Международный аэропорт «Пермь» из-за прошедшего ночью снегопада временно приостановил работу, дополняет портал proprem.ru. На взлетной полосе работает снегоуборочная техника.

Днем ранее в пермском аэропорту из-за погодных условий были приостановлены рейсы. Пять рейсов были запланированы на вылет и еще семь на прилет. Причиной также мог стать снегопад.

В Перми два рейса задерживаются на вылет
Еще семь самолетов задерживаются на прилет

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В Перми задержаны девять авиарейсов, из них семь на прилет и два на вылет. Причиной мог стать снегопад. Об этом сообщается на сайте аэропорта Перми «Большое Савино». Семь самолетов задерживаются на прилет из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнекамска. И еще два рейса задержаны на вылет в Москву, указано на онлайн-табло аэропорта Перми. Причиной могли стать погодные условия. По данным сайта Gismeteo.ru, в Перми 22 декабря начался снегопад, который продлится весь день. В пресс-службе аэропорта не ответили на звонок URA.RU. Международный аэропорт «Пермь» из-за прошедшего ночью снегопада временно приостановил работу, дополняет портал proprem.ru. На взлетной полосе работает снегоуборочная техника. Днем ранее в пермском аэропорту из-за погодных условий были приостановлены рейсы. Пять рейсов были запланированы на вылет и еще семь на прилет. Причиной также мог стать снегопад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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