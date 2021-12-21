В Перми задержали семь рейсов на прилет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми задержаны девять авиарейсов, из них семь на прилет и два на вылет. Причиной мог стать снегопад. Об этом сообщается на сайте аэропорта Перми «Большое Савино».

Семь самолетов задерживаются на прилет из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнекамска. И еще два рейса задержаны на вылет в Москву, указано на онлайн-табло аэропорта Перми. Причиной могли стать погодные условия. По данным сайта Gismeteo.ru, в Перми 22 декабря начался снегопад, который продлится весь день. В пресс-службе аэропорта не ответили на звонок URA.RU.

Международный аэропорт «Пермь» из-за прошедшего ночью снегопада временно приостановил работу, дополняет портал proprem.ru. На взлетной полосе работает снегоуборочная техника.

Днем ранее в пермском аэропорту из-за погодных условий были приостановлены рейсы. Пять рейсов были запланированы на вылет и еще семь на прилет. Причиной также мог стать снегопад.

В Перми два рейса задерживаются на вылет Скриншот онлайн-табло

Еще семь самолетов задерживаются на прилет Скриншот онлайн-табло