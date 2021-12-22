РПЦ потратила на строительство московских храмов 2,5 млрд руб

За последние три года Московская патриархия РПЦ выделила на строительство храмов более 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил митрополит Воскресенский Дионисий.
«В 2021 году… в качестве помощи от Московской патриархии конкретным приходам, где строятся храмы, было безвозмездно выделено 988 миллионов 739 тысяч рублей. А с 2018 года, то есть за последние три года, эта цифра составляет 2 миллиарда 650 миллионов 782 тысячи рублей», — передает слова митрополита Дионисия РИА «Новости».
К 1 декабря 2021 года в Москве насчитывалось 1218 храмов и часовен. Строительство их происходит в рамках «Программы 200 храмов», инициированной патриархом Московским и Всея Руси Кириллом в 2009 году.
Ранее в РЦП пожаловались на недостаток денег, вызванный пандемией коронавируса. Церковь оказалась в затруднительном положении из-за сокращения потока прихожан и пожертвований.
За последние три года Московская патриархия РПЦ выделила на строительство храмов более 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил митрополит Воскресенский Дионисий. «В 2021 году… в качестве помощи от Московской патриархии конкретным приходам, где строятся храмы, было безвозмездно выделено 988 миллионов 739 тысяч рублей. А с 2018 года, то есть за последние три года, эта цифра составляет 2 миллиарда 650 миллионов 782 тысячи рублей», — передает слова митрополита Дионисия РИА «Новости». К 1 декабря 2021 года в Москве насчитывалось 1218 храмов и часовен. Строительство их происходит в рамках «Программы 200 храмов», инициированной патриархом Московским и Всея Руси Кириллом в 2009 году. Ранее в РЦП пожаловались на недостаток денег, вызванный пандемией коронавируса. Церковь оказалась в затруднительном положении из-за сокращения потока прихожан и пожертвований.