РПЦ потратила на строительство московских храмов 2,5 млрд руб

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Виды города. Тобольск, храм, церковь, тобольск, тобольский кремль, софийский собор
К 1 декабря 2021 года в Москве насчитывалось 1218 храмов и часовен Фото:

За последние три года Московская патриархия РПЦ выделила на строительство храмов более 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил митрополит Воскресенский Дионисий.

«В 2021 году… в качестве помощи от Московской патриархии конкретным приходам, где строятся храмы, было безвозмездно выделено 988 миллионов 739 тысяч рублей. А с 2018 года, то есть за последние три года, эта цифра составляет 2 миллиарда 650 миллионов 782 тысячи рублей», — передает слова митрополита Дионисия РИА «Новости».

К 1 декабря 2021 года в Москве насчитывалось 1218 храмов и часовен. Строительство их происходит в рамках «Программы 200 храмов», инициированной патриархом Московским и Всея Руси Кириллом в 2009 году.

Ранее в РЦП пожаловались на недостаток денег, вызванный пандемией коронавируса. Церковь оказалась в затруднительном положении из-за сокращения потока прихожан и пожертвований.

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За последние три года Московская патриархия РПЦ выделила на строительство храмов более 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил митрополит Воскресенский Дионисий. «В 2021 году… в качестве помощи от Московской патриархии конкретным приходам, где строятся храмы, было безвозмездно выделено 988 миллионов 739 тысяч рублей. А с 2018 года, то есть за последние три года, эта цифра составляет 2 миллиарда 650 миллионов 782 тысячи рублей», — передает слова митрополита Дионисия РИА «Новости». К 1 декабря 2021 года в Москве насчитывалось 1218 храмов и часовен. Строительство их происходит в рамках «Программы 200 храмов», инициированной патриархом Московским и Всея Руси Кириллом в 2009 году. Ранее в РЦП пожаловались на недостаток денег, вызванный пандемией коронавируса. Церковь оказалась в затруднительном положении из-за сокращения потока прихожан и пожертвований.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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