В Перми объявили сбор средств для девочки с тяжелой формой СМА

О маленькой Еве круглые сутки заботится ее отец Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермский фонд «Дедморозим» объявил о сборе средств для трехлетней Евы Вихаревой, которая страдает спинальной мышечной атрофией. Всего требуется 181 940 рублей на оплату расходных материалов для аппарата ИВЛ, откашливателя и аспиратора, трахеостомы, гастростомы, а также расходов на организацию закупки, говорят в фонде.

«Ева родилась со спинальной мышечной атрофией — смертельно опасной болезнью, которая забирает силы у всех мышц, пока не доберется до главной, сердца. И все-таки даже с такой тяжелой болезнью можно жить дома, а не в больнице, если окружить семью поддержкой специалистов по паллиативной помощи и обеспечить необходимым медицинским оборудованием. Вдох и выдох девочки зависят от медицинских приборов, к которым сейчас требуется запас расходных материалов», — говорится на сайте «Дедморозим». Сделать пожертвование можно здесь .

Ранее URA.RU рассказывало историю Евы и ее папы Александра, которые живут в Новых Лядах. В их съемной «трешке» есть все необходимое для ребенка медицинское оборудование. Часть его семья получила за счет государства, часть — при помощи благотворительного фонда «Дедморозим». Пенсия Евы по инвалидности и выплата Александру по уходу за дочерью составляют 28 тыс. рублей.