Путин пошутил о том, что ни за кем не следит со времен ФСБ

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Путин на конференции. Москва, путин владимир, пресс-конференция владимира путина
Владимир Путин признался, что не следит за блогерами Фото:
новость из сюжета
Пресс-конференция Путина-2021

Президент России Владимир Путин пошутил о том, что не следит за современными блогерами. И вообще ни за кем не следит с тех пор, как перестал быть главой Федеральной службы безопасности. Об этом он заявил на итоговой большой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Честно говоря, за блогерами следить не получается. Я вообще ни за кем не слежу с тех пор, как был директором ФСБ», — пошутил глава государства. Так он ответил на вопрос о том, как проводит свое свободное время.

Ответ на этот вопрос стал завершающим на большой итоговой пресс-конференции Путина-2021. Трансляцию мероприятия вело URA.RU.

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Президент России Владимир Путин пошутил о том, что не следит за современными блогерами. И вообще ни за кем не следит с тех пор, как перестал быть главой Федеральной службы безопасности. Об этом он заявил на итоговой большой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Честно говоря, за блогерами следить не получается. Я вообще ни за кем не слежу с тех пор, как был директором ФСБ», — пошутил глава государства. Так он ответил на вопрос о том, как проводит свое свободное время. Ответ на этот вопрос стал завершающим на большой итоговой пресс-конференции Путина-2021. Трансляцию мероприятия вело URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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