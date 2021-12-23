Путин пошутил о том, что ни за кем не следит со времен ФСБ

23 декабря 2021 в 18:15 Размер текста - 17 +

Владимир Путин признался, что не следит за блогерами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021 Президент России Владимир Путин пошутил о том, что не следит за современными блогерами. И вообще ни за кем не следит с тех пор, как перестал быть главой Федеральной службы безопасности. Об этом он заявил на итоговой большой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Честно говоря, за блогерами следить не получается. Я вообще ни за кем не слежу с тех пор, как был директором ФСБ», — пошутил глава государства. Так он ответил на вопрос о том, как проводит свое свободное время. Ответ на этот вопрос стал завершающим на большой итоговой пресс-конференции Путина-2021. Трансляцию мероприятия вело URA.RU. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин пошутил о том, что не следит за современными блогерами. И вообще ни за кем не следит с тех пор, как перестал быть главой Федеральной службы безопасности. Об этом он заявил на итоговой большой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Честно говоря, за блогерами следить не получается. Я вообще ни за кем не слежу с тех пор, как был директором ФСБ», — пошутил глава государства. Так он ответил на вопрос о том, как проводит свое свободное время. Ответ на этот вопрос стал завершающим на большой итоговой пресс-конференции Путина-2021. Трансляцию мероприятия вело URA.RU.