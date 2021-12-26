Марат Хуснуллин заявил, что самодостаточные регионы не в полном объеме будут получать дотации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти РФ планируют сделать максимальное количество российских регионов самодостаточными, в таких случаях часть выплат от государства для них снижается. К этому показателю приближаются чуть более 20 регионов. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью ТАСС.

Существует коэффициент бюджетной обеспеченности, если у регионов этот показатель выше единицы, то они считаются самодостаточными. Если меньше, то субъект дотационный. «Если же [субъект] стал самодостаточным, какие-то выплаты сразу снижаются. Поэтому невыгодно подниматься до единицы, удобнее балансировать в районе 0,9. Мы стараемся это противоречие убрать», — сказал Марат Хуснуллин в интервью ТАСС.

По его словам, в 2022 году к числу самодостаточных будут относиться регионы с показателем бюджетной обеспеченности 0,9 и более. Те, кто достиг этого уровня, в течение трех лет смогут получать дотации и трансферы из федерального бюджета, но не в полном объеме. В первый год это будет 75%, а затем 50% и 25%.

«Чтобы субъекты были заинтересованы выходить на показатель, расширять налоговую базу и в итоге получать больше собственных доходов, в том числе на софинансирование национальных проектов, у регионов будут развязаны руки. Они-то на местах лучше понимают, куда вкладывать», — отметил Хуснуллин.

Ранее депутаты попросили Минфин и правительство РФ выделять регионам больше денег. В комитете Госдумы по финансовому рынку считают, что нужно индексировать дотации на выравнивание бюджетов регионов. Это нужно для сокращения разницы между налоговыми доходами на одного человека в субъекте РФ и средним уровнем в стране.

В этом году правительство РФ выделило 1 трлн рублей на помощь регионам, цитирует RT премьер-министра России Михаила Мишустина. Президент РФ Владимир Путин пообещал поставить перед правительством вопрос о выделении денег на развитие инфраструктуры регионов и поселков, сообщает Vse42.ru.

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