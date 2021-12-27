Семью с двумя детьми жестоко убили в Красноярском крае

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Красноярском крае жестоко убили семью из четырех человек. Неизвестные зарезали мужчину, женщину и двух детей.

«В квартире, которая стала местом преступления, были найдены тела мужчины, женщины и двух детей. Их зарезали неизвестные», — сообщает РЕН ТВ.

На данный момент проводится разбирательство. Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Обновлено 9:41.

По данным СМИ, мужчина зарезал жену и детей, после чего совершил самоубийство. Супруги планировали развестись. Предположительно, в квартире в момент преступления находился дедушка детей, которого тоже убили.