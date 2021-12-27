Семью с двумя детьми жестоко убили в Красноярском крае

В Красноярском крае жестоко убили семью из четырех человек. Неизвестные зарезали мужчину, женщину и двух детей.
«В квартире, которая стала местом преступления, были найдены тела мужчины, женщины и двух детей. Их зарезали неизвестные», — сообщает РЕН ТВ.
На данный момент проводится разбирательство. Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».
Обновлено 9:41.
По данным СМИ, мужчина зарезал жену и детей, после чего совершил самоубийство. Супруги планировали развестись. Предположительно, в квартире в момент преступления находился дедушка детей, которого тоже убили.
В Красноярском крае жестоко убили семью из четырех человек. Неизвестные зарезали мужчину, женщину и двух детей. «В квартире, которая стала местом преступления, были найдены тела мужчины, женщины и двух детей. Их зарезали неизвестные», — сообщает РЕН ТВ. На данный момент проводится разбирательство. Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Обновлено 9:41. По данным СМИ, мужчина зарезал жену и детей, после чего совершил самоубийство. Супруги планировали развестись. Предположительно, в квартире в момент преступления находился дедушка детей, которого тоже убили.