Семью с двумя детьми жестоко убили в Красноярском крае

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Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» Фото:

В Красноярском крае жестоко убили семью из четырех человек. Неизвестные зарезали мужчину, женщину и двух детей.

«В квартире, которая стала местом преступления, были найдены тела мужчины, женщины и двух детей. Их зарезали неизвестные», — сообщает РЕН ТВ.

На данный момент проводится разбирательство. Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Обновлено 9:41.

По данным СМИ, мужчина зарезал жену и детей, после чего совершил самоубийство. Супруги планировали развестись. Предположительно, в квартире в момент преступления находился дедушка детей, которого тоже убили.

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В Красноярском крае жестоко убили семью из четырех человек. Неизвестные зарезали мужчину, женщину и двух детей. «В квартире, которая стала местом преступления, были найдены тела мужчины, женщины и двух детей. Их зарезали неизвестные», — сообщает РЕН ТВ. На данный момент проводится разбирательство. Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Обновлено 9:41. По данным СМИ, мужчина зарезал жену и детей, после чего совершил самоубийство. Супруги планировали развестись. Предположительно, в квартире в момент преступления находился дедушка детей, которого тоже убили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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