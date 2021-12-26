Губернатор ХМАО отчитала чиновников из-за жалоб на автозимники

Губернатор ХМАО отчитала чиновников за жалобы на автозимники Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После массовых жалоб на открытие автозимников губернатор ХМАО Наталья Комарова отчитала директора регионального управление автомобильных дорог Сергея Аксенова. Об этом Комарова рассказала во время прямого эфира, передает корреспондент URA.RU.

«Не выполнено мое поручение о том, чтобы подготовить проектное решение, которое учитывает изменение температурных режимов. Сейчас мы сталкиваемся с последствиями. Поручаю в марте рассмотреть этот вопрос на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на следующий сезон», — сказала Комарова.

Комарова также указала на проблемы в реагировании и информировании жителей. «Аврал здесь точно ни к чему, поскольку это абсолютно стандартные задачи. Метель в декабре это нонсенс? Тем не менее все эти механизмы запускаются с запозданием», — сказала Комарова. Глава региона отметила, что зимники должны были быть открыты 25 декабря.

Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе на ледовой переправе через реку Обь образовались многочасовые пробки из-за того, что зимнюю автодорогу занесло снегом. Тогда зимник занесло снегом из-за низовой метели.

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