27 декабря 2021

Небоскреб в центре Екатеринбурга достроят по проекту Захи Хадид

© Служба новостей «URA.RU»
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Opera Tower. Стройплощадка. Екатеринбург, долгострой, opera tower
Opera Tower хотели сдать еще в 2013 году, но стройку заморозили в 2015-м Фото:

Компания «Атомстройкомплекс» будет достраивать небоскреб Opera Tower рядом с БЦ «Высоцкий», на пересечении улиц Красноармейской и Малышева, по проекту одного из влиятельнейших архитектурных бюро в мире — Zaha Hadid Architects, сообщил источник URA.RU в девелоперской среде. По словам бизнесмена, идея принадлежит владельцу «Атомстройкомплекса» Валерию Ананьеву.

В пресс-службе «Атома» не подтвердили и не опровергли, что такие планы есть. «В настоящее время компания „Атомстройкомплекс“ рассматривает несколько архитектурных бюро для сотрудничества, окончательное решение будет принято в следующем году. Возобновление работ по проекту запланировано также на 2022 год», — сказала корреспонденту представитель компании.

Завершить строительство Opera Tower должны были еще в 2013 году. В 2015-м возведение небоскреба заморозили на стадии готовности 5%. Изначально планировалось, что его высота составит 155 метров. Каков актуальный сценарий, пока не ясно. Бюро Zaha Hadid Architects уже проектировало здание в Екатеринбурге — областную филармонию, которую должны были построить к 300-летию Екатеринбурга (2023 год). Из-за отсутствия денег сроки реализации проекта несколько раз переносились. Сейчас предполагается, что строительство будет закончено не раньше 2025 года.

Zaha Hadid Architects — не единственное бюро с мировым именем, к кому обращается екатеринбургский крупный бизнес. В 2020-м на ул. Горького открылась штаб-квартира РМК, спроектированная бюро Нормана Фостера. Этот объект стал одной из достопримечательностей Екатеринбурга. Ожидается, что в ближайшее время РМК возведет еще одно здание, спроектированное британцами — Уральскую оружейную палату.

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Компания «Атомстройкомплекс» будет достраивать небоскреб Opera Tower рядом с БЦ «Высоцкий», на пересечении улиц Красноармейской и Малышева, по проекту одного из влиятельнейших архитектурных бюро в мире — Zaha Hadid Architects, сообщил источник URA.RU в девелоперской среде. По словам бизнесмена, идея принадлежит владельцу «Атомстройкомплекса» Валерию Ананьеву. В пресс-службе «Атома» не подтвердили и не опровергли, что такие планы есть. «В настоящее время компания „Атомстройкомплекс“ рассматривает несколько архитектурных бюро для сотрудничества, окончательное решение будет принято в следующем году. Возобновление работ по проекту запланировано также на 2022 год», — сказала корреспонденту представитель компании. Завершить строительство Opera Tower должны были еще в 2013 году. В 2015-м возведение небоскреба заморозили на стадии готовности 5%. Изначально планировалось, что его высота составит 155 метров. Каков актуальный сценарий, пока не ясно. Бюро Zaha Hadid Architects уже проектировало здание в Екатеринбурге — областную филармонию, которую должны были построить к 300-летию Екатеринбурга (2023 год). Из-за отсутствия денег сроки реализации проекта несколько раз переносились. Сейчас предполагается, что строительство будет закончено не раньше 2025 года. Zaha Hadid Architects — не единственное бюро с мировым именем, к кому обращается екатеринбургский крупный бизнес. В 2020-м на ул. Горького открылась штаб-квартира РМК, спроектированная бюро Нормана Фостера. Этот объект стал одной из достопримечательностей Екатеринбурга. Ожидается, что в ближайшее время РМК возведет еще одно здание, спроектированное британцами — Уральскую оружейную палату.
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