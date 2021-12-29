Четыре мэрии ХМАО провалили план по вакцинации

В числе аутсайдеров по вакцинации оказались Покачи, Нефтеюганский район, Радужный и Нефтеюганск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Четыре мэрии в ХМАО — Покачи, Нефтеюганский район, Радужный и Нефтеюганск — провалили план по вакцинации от коронавируса, их показатели значительно ниже плана в 80% от численности взрослого населения. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«В ходе совещания с представителями депздрава регулярно сообщаются данные о процентных показателях вакцинированных. Наименьшие показатели у Нефтеюганского района, Радужного, Покачей и Нефтеюганска», — говорит источник. Совещания в депздраве ХМАО, о которых идет речь, проводятся ежедневно.

По данным рейтинга (есть в распоряжении URA.RU), в Нефтеюганске привито всего 61% от взрослого населения, в Нефтеюганском районе на 3% больше; властям Радужного удалось убедить вакцинироваться 67% людей, которым показана прививка; Покачи добрались до отметки на 1% выше. Абсолютный лидер по вакцинации — Ханты-Мансийский район, там удалось привить все взрослое население и приезжих граждан.

В число муниципалитетов с результатом в 100% вошли также Белоярский и Октябрьский районы. Следом с показателями в более чем 90% идут Кондинский, Нижневартовский районы, Сургут и Югорск. Всего план по вакцинации удалось выполнить 12 муниципалитетам. URA.RU направило в адрес департамента здравоохранения ХМАО запрос с просьбой уточнить статистику по вакцинированным жителям региона.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО предложил усилить карантин в Новый год. Главный санитарный врач округа предложила официально узаконить рекомендации Минздрава РФ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам