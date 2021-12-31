В ХМАО погибли два человека в ДТП с вахтовым автобусом

на месте происшествия работают представители правоохранительных органов Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

На трассе Нижневартовск-Излучинск вахтовый автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП погибли два человека. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО.

«На автодороге „Нижневартовск — Излучинск“ произошло столкновение легкового автомобиля и вахтового автобуса. По предварительным данным, в результате данной аварии погибли двое пассажиров легкого автомобиля, еще трое человек, в том числе несовершеннолетний ребенок, получили травмы различной степени тяжести», — сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Там также уточнили, что на место происшествия выехал прокурор Нижневартовска для координации работы правоохранительных органов. «В ходе комплекса надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности уполномоченных служб, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения и надлежащего содержания автомобильной дороги, соответствия ее транспортно-эксплуатационных характеристик требованиям технических регламентов», — добавили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске пьяный водитель рейсового автобуса, разворачиваясь на конечной остановке, врезался в машину. Это произошло за несколько минут до окончания его рабочей смены.

Обновлено 2 января в 00:05. В детской окружной больнице Нижневартовска уточнили, что спасти ребенка, пострадавшего в ДТП не удалось. Он скончался в медучреждении.

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