Замглавы Совбеза Казахстана освобожден от должности

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Президент Казахстана. Екатеринбург, токаев касым-жомарт
Касым-Жомарт Токаев освободил  Азамата Абдымомунова от должности Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Азамата Абдымомунова от должности заместителя секретаря Совета безопасности страны. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

«Распоряжением главы государства Абдымомунов Азамат Курманбекович освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности Республики Казахстан», — передает RT сообщение пресс-службы Токаева. Абдымомунов занимал свою должность с 2015 года.

Ранее на фоне протестов в Казахстане был задержан экс-председатель комитета по национальной безопасности (КНБ) Карим Масимов. Его обвинил в государственной измене. Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. В ходе беспорядков погибло 18 сотрудников правоохранительных органов. Токаев объявил 10 января днем национального траура по погибшим в ходе митингов, пишет агентство Nation News.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Азамата Абдымомунова от должности заместителя секретаря Совета безопасности страны. Об этом сообщили в пресс-службе президента. «Распоряжением главы государства Абдымомунов Азамат Курманбекович освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности Республики Казахстан», — передает RT сообщение пресс-службы Токаева. Абдымомунов занимал свою должность с 2015 года. Ранее на фоне протестов в Казахстане был задержан экс-председатель комитета по национальной безопасности (КНБ) Карим Масимов. Его обвинил в государственной измене. Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. В ходе беспорядков погибло 18 сотрудников правоохранительных органов. Токаев объявил 10 января днем национального траура по погибшим в ходе митингов, пишет агентство Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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