Замглавы Совбеза Казахстана освобожден от должности

Касым-Жомарт Токаев освободил Азамата Абдымомунова от должности Фото: официальный сайт президента Казахстана

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Азамата Абдымомунова от должности заместителя секретаря Совета безопасности страны. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

«Распоряжением главы государства Абдымомунов Азамат Курманбекович освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности Республики Казахстан», — передает RT сообщение пресс-службы Токаева. Абдымомунов занимал свою должность с 2015 года.

Ранее на фоне протестов в Казахстане был задержан экс-председатель комитета по национальной безопасности (КНБ) Карим Масимов. Его обвинил в государственной измене. Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. В ходе беспорядков погибло 18 сотрудников правоохранительных органов. Токаев объявил 10 января днем национального траура по погибшим в ходе митингов, пишет агентство Nation News.