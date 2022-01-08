В Евросоюзе заявили о готовности оказать помощь Казахстану

09 января 2022 в 04:08 Размер текста - 17 +

Европейский союз готов помочь Казахстану остановить волну насилия из-за протестов. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, сообщается в опубликованном на сайте ЕС пресс-релизе. «Важно предотвратить дальнейшую эскалацию, избегать любого подстрекательства к насилию, всегда проявлять сдержанность и избегать использования беспорядков в других целях. Мы (страны Европейского союза — прим. URA.RU) готовы оказать помощь в мирном урегулировании кризиса», — сказал Жозеп Боррель. Внешняя поддержка Казахстана должна уважать его суверенитет, независимость и основные права всех граждан, подчеркивает глава дипломатии ЕС. В пресс-релизе отмечается, что Казахстан является важным партнером для Евросоюза. Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Казахстан не нуждается во внешней поддержке для урегулирования внутренних конфликтов. В российском МИД осудили слова Блинкена, отметив его «хамскую манеру». Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США попали в тупик из-за ситуации в Казахстане и теперь вынуждены «нести чушь». Также Захарова отметила, что миротворцы ОДКБ были отправлены в республику на законном основании, передает телеканал 360. 2 января в Казахстане началась волна протестов из-за подорожания газа. В стране до 19 января был объявлен режим чрезвычайного положения. Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев обратился к государствам ОДКБ за помощью в урегулировании конфликтов. В республику были направлены миротворцы из России, Белоруссии, Таджикистана, Кыргызстана и Армении для содействия силовикам в стабилизации обстановки и охраны важных государственных и военных объектов.