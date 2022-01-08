Захарова: США в тупике из-за ситуации в Казахстане. «Посмотрите на этот детский лепет»

09 января 2022 в 02:23 Размер текста - 17 +

Американские представители администрации США и госдепа не знают, что говорить о ситуации в Казахстане. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Ситуация, по которой сейчас задают вопросы американским представителям Белого дома и госдепартамента, вокруг Казахстана застает [представителей США] в тупик. Они не знают, что говорить. Посмотрите на этот детский лепет, на эту чушь, которую они несут», — заявила Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Она добавила, что всем официальным представителям США «сказать нечего вообще». «Их любимое „вы все врете“ просто не проходит из-за того, что мир облетели кадры настоящего экстремизма, терроризма в Казахстане», — резюмировала Захарова. Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Казахстан не нуждается в помощи ОДКБ для остановки протестов. Он отметил, что стоит держать во внимании урок из прошлого: «когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти». В МИД РФ осудили слова американского госсекретаря, обвинив его в хамстве. Представитель администрации США назвал Россию главной угрозой для европейской безопасности. В начале январе в Казахстане начались протесты из-за повышения цен на газ. В республике был введен режим чрезвычайного положения. В стране задержали несколько тысяч террористов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил помощь у стран ОДКБ. Миротворцы из России, Армении, Белоруссии и Таджикистана были направлены в страну для содействия силовикам в стабилизации обстановки и охраны важных объектов.