Мэрия в ХМАО пыталась лишить квартир жителей аварийных домов

Прокуратура восстановила в правах жителей деревянных многоквартирников Фото: Размик Закарян © URA.RU

Чиновники Лянтора пытались лишить возможности получить новые квартиры и земельные участки жителей деревянных аварийных домов, сняв их с очереди как нуждающихся в улучшении жилищных условий. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры, инициировавшие проверку деятельности мэрии в сфере расселения жилья. Об этом URA.RU рассказали в окружной пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратура Сургутского района в ходе проверки соблюдения жилищного и земельного законодательства установила факты снятия с учета 30 семей, в том числе 6 многодетных, из городского поселения Лянтор, желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства, а также нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По сообщению прокуратуры, основанием для снятия с очереди лянторцев для чиновников стало наличие в собственности граждан квартир в домах. Однако работники администрации не учли, что жилые помещения не отвечают санитарным требованиям, а дома подлежат сносу. Сотрудники ведомства направили в адрес главы поселения представление о нарушении прав жителей деревянных многоквартирников, которое было удовлетворено. «После вмешательства прокуратуры семьи восстановлены в соответствующих списках», — сообщают в прокуратуре.

Получить комментарий по ситуации от главы Лнтора Сергея Махини не удалось. Он не ответил на звонок URA.RU.

Ранее агентство сообщало, что жителям сгоревшего дома в Лянторе отказывают в переселении. Пострадавшие от пожара сообщали, что им не предоставили временное жилье, власти же и руководство управляющей компании, обслуживающей дом сообщили об оказании всей необходимой помощи погорельцам.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам