Юрист объяснила, как быстрее получить налоговый вычет

14 января 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

Подать документы на получение налогового вычета нужно до 30 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU Чтобы быстрее получить имущественный, социальный, стандартный и профессиональный налоговый вычет, документы нужно подать до 30 апреля. Об этом в беседе с URA.RU рассказала юрист, эксперт по трудовому праву, налоговый консультант компании «Бридж групп» Валентина Яковлева. «Даже если подать все документы 10 января, проверки налоговые службы начнут только после 30 апреля. До этого времени идет сбор заявлений от граждан. Длятся проверки два месяца, месяц закладывается на перечисление средств. Поэтому, чтобы летом получить имущественный по ипотеке, социальный, связанный с лечением и образованием, стандартный на детей и профессиональный налоговый вычет, документы можно подать и в феврале, и в марте», — объяснила Валентина Яковлева. В беседе с URA.RU руководитель группы компаний «Налоги и финансовое право» Аркадий Брызгалин добавил, что в этом году подать заявление можно до 4 мая. «Представить в 2022 году декларацию о доходах, полученных в 2021 году, необходимо до 4 мая 2022 года. Так как 30 апреля, крайний срок, установленный НК РФ, приходится в этом году на субботу», — добавил он. Подать «3-НДФЛ» можно в налоговый орган по месту своего учета, в МФЦ, либо через личный кабинет налогоплательщика. Важно отметить, что форма декларации для физических лиц в этом году новая. Ранее сообщалось, что за 2022 год россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом. Государство готово вернуть до 15 600 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Чтобы быстрее получить имущественный, социальный, стандартный и профессиональный налоговый вычет, документы нужно подать до 30 апреля. Об этом в беседе с URA.RU рассказала юрист, эксперт по трудовому праву, налоговый консультант компании «Бридж групп» Валентина Яковлева. «Даже если подать все документы 10 января, проверки налоговые службы начнут только после 30 апреля. До этого времени идет сбор заявлений от граждан. Длятся проверки два месяца, месяц закладывается на перечисление средств. Поэтому, чтобы летом получить имущественный по ипотеке, социальный, связанный с лечением и образованием, стандартный на детей и профессиональный налоговый вычет, документы можно подать и в феврале, и в марте», — объяснила Валентина Яковлева. В беседе с URA.RU руководитель группы компаний «Налоги и финансовое право» Аркадий Брызгалин добавил, что в этом году подать заявление можно до 4 мая. «Представить в 2022 году декларацию о доходах, полученных в 2021 году, необходимо до 4 мая 2022 года. Так как 30 апреля, крайний срок, установленный НК РФ, приходится в этом году на субботу», — добавил он. Подать «3-НДФЛ» можно в налоговый орган по месту своего учета, в МФЦ, либо через личный кабинет налогоплательщика. Важно отметить, что форма декларации для физических лиц в этом году новая. Ранее сообщалось, что за 2022 год россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом. Государство готово вернуть до 15 600 рублей.