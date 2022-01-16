16 января 2022
15 января 2022

В Екатеринбурге сообщили о минировании главка областного ГУФСИН

© Служба новостей «URA.RU»
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ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, главное управление федеральной системы исполнения наказаний россии по свердловской области, гуфсин свердловской области
Лжеминеры выбрали очередным объектом здание ГУ ФСИН. Фото:

На электронную почту ГУ ФСИН Свердловской области поступило сообщение с угрозой минирования. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах Екатеринбурга.

«На адрес электронной почты ГУ ФСИН поступило сообщение с угрозой минирования объектов в Верх-Исетском районе по адресу улица Репина, 4-А. Проверка территории проводится силами ведомства, дополнительные силы оперативных служб не привлекаются», — уточнил инсайдер.

Как пояснил URA.RU начальник пресс-службы свердловского управления ГУ ФСИН Александр Левченко, по указанному адресу располагается здание главка, а заключенные содержатся в другом объекте. «Было получено сообщение о минировании, информация была доведена до начальника ГУ ФСИН, оповестили все силовые ведомства. После обследования помещений здания и прилегающей территории взрывчатых веществ не обнаружено», — прокомментировал подполковник.

Ранее по Екатеринбургу прокатилась волна лжеминирований. 12 января в школы и другие учреждения поступили 170 электронных писем с угрозами. Утром 17 января снова были эвакуированы дети двух школ.

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На электронную почту ГУ ФСИН Свердловской области поступило сообщение с угрозой минирования. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах Екатеринбурга. «На адрес электронной почты ГУ ФСИН поступило сообщение с угрозой минирования объектов в Верх-Исетском районе по адресу улица Репина, 4-А. Проверка территории проводится силами ведомства, дополнительные силы оперативных служб не привлекаются», — уточнил инсайдер. Как пояснил URA.RU начальник пресс-службы свердловского управления ГУ ФСИН Александр Левченко, по указанному адресу располагается здание главка, а заключенные содержатся в другом объекте. «Было получено сообщение о минировании, информация была доведена до начальника ГУ ФСИН, оповестили все силовые ведомства. После обследования помещений здания и прилегающей территории взрывчатых веществ не обнаружено», — прокомментировал подполковник. Ранее по Екатеринбургу прокатилась волна лжеминирований. 12 января в школы и другие учреждения поступили 170 электронных писем с угрозами. Утром 17 января снова были эвакуированы дети двух школ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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