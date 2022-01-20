В Екатеринбурге решили, сколько будет стоить квадратный метр

Средняя стоимость квадратного метра жилого помещения в Екатеринбурге составит 88 980 рублей. Соответствующее распоряжение подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Информацию об этом размещена на официальном портале Екатеринбурга.
«Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившуюся в границах муниципального образования „город Екатеринбург“, на I квартал 2022 года в размере 88 980 рублей 00 копеек», — говорится в постановлении.
Ранее URA.RU писало, что предпосылок для снижения стоимости жилья нет. Рост цен связан с подорожанием строительных материалов.
Средняя стоимость квадратного метра жилого помещения в Екатеринбурге составит 88 980 рублей. Соответствующее распоряжение подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Информацию об этом размещена на официальном портале Екатеринбурга. «Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившуюся в границах муниципального образования „город Екатеринбург“, на I квартал 2022 года в размере 88 980 рублей 00 копеек», — говорится в постановлении. Ранее URA.RU писало, что предпосылок для снижения стоимости жилья нет. Рост цен связан с подорожанием строительных материалов.