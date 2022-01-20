20 января 2022

В Екатеринбурге решили, сколько будет стоить квадратный метр

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, строительный кран, строительные работы, застройка квартала, застройка центра города, строительство, стройка, застройка территории
Во втором квартале 2021 года цена за квадратный метр составляла 75 685 рублей Фото:

Средняя стоимость квадратного метра жилого помещения в Екатеринбурге составит 88 980 рублей. Соответствующее распоряжение подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Информацию об этом размещена на официальном портале Екатеринбурга.

«Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившуюся в границах муниципального образования „город Екатеринбург“, на I квартал 2022 года в размере 88 980 рублей 00 копеек», — говорится в постановлении.

Ранее URA.RU писало, что предпосылок для снижения стоимости жилья нет. Рост цен связан с подорожанием строительных материалов.

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Средняя стоимость квадратного метра жилого помещения в Екатеринбурге составит 88 980 рублей. Соответствующее распоряжение подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Информацию об этом размещена на официальном портале Екатеринбурга. «Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившуюся в границах муниципального образования „город Екатеринбург“, на I квартал 2022 года в размере 88 980 рублей 00 копеек», — говорится в постановлении. Ранее URA.RU писало, что предпосылок для снижения стоимости жилья нет. Рост цен связан с подорожанием строительных материалов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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