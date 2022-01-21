В Свердловской области объявили первый уровень погодной опасности

Опасная ситуация в регионе продлится до 26 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 20 декабря в Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Такой информацией поделились в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«С 20 часов 21 января до 20 часов 26 января на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — сообщается на официальном сайте организации.

Ранее сообщалось, что на Свердловскую область надвигается антициклон из Сибири. Температура воздуха с 21 по 23 января ночью -14-19°, днем -9,-14°, в северных районах — на 6-7° морознее.