Заслуженный артист Джабраилов умер на 90-м году жизни

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Расми Джабраилову было 89 лет Фото:

Советский и российский актер театра и кино Расми Джабраилов скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщил Театр Маяковского в своем facebook-аккауте. Актер принимал участие в съемках сериала «Моя прекрасная няня».

«Вечером 22 января после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист России, актер Театра Маяковского Расми Халидович Джабраилов. Приносим соболезнования родным и близким артиста. Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата. Светлая память блистательному Артисту и светлому Человеку», — сообщается в facebook-аккауте театра.

Джабраилов окончил актерский факультет ГИТИС в 1955 году, позже отучился на режиссерском факультете. В 1963 году Расми Джабраилов стал режиссером Тульского областного театра имени Горького. В 2019 году Расми Джабраилов получил Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

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Советский и российский актер театра и кино Расми Джабраилов скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщил Театр Маяковского в своем facebook-аккауте. Актер принимал участие в съемках сериала «Моя прекрасная няня». «Вечером 22 января после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист России, актер Театра Маяковского Расми Халидович Джабраилов. Приносим соболезнования родным и близким артиста. Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата. Светлая память блистательному Артисту и светлому Человеку», — сообщается в facebook-аккауте театра. Джабраилов окончил актерский факультет ГИТИС в 1955 году, позже отучился на режиссерском факультете. В 1963 году Расми Джабраилов стал режиссером Тульского областного театра имени Горького. В 2019 году Расми Джабраилов получил Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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