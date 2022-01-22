Пермяка будут судить за истязание беременной сожительницы

Подозреваемому может грозить до семи лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Полазны (Пермский край) будут судить за истязание беременной. Он неоднократно избивал женщину и угрожал ей на почве ревности. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«43-летний мужчина проживает в одной квартире с потерпевшей. В конце прошлого года он приревновал женщину и нанес ей несколько ударов по различным частям тела, сопровождая избиение угрозами расправы», — сообщает ведомство.

Пострадавшая обратилась в дежурную часть полиции. После того, как подозреваемого доставили в отдел и допросили, выяснилось, что он неоднократно избивал женщину в положении и угрожал ей расправой. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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