Челябинский подросток истязал бабушку и требовал деньги

Суд лишил юношу свободы на два года (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Сим (Челябинская область) 16-летний подросток нанес бабушке-опекуну шесть ударов ножом в руку за отказ отдать ему деньги. Затем подросток приставил лезвие к шее пенсионерки. Как сообщили 24 января в пресс-службе прокуратуры региона, малолетнего преступника отправили в воспитательную колонию.

«Судом установлено, что несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, требовал у своей престарелой бабушке-опекуна передать ему деньги. Получив отказ, он нанес ножом шесть ударов бабушке в руку. Затем приставил лезвие ножа к ее шее и продолжил требовать деньги», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Не выдержав истязаний, пенсионерка предоставила доступ к мобильному приложению банка. Через приложение подсудимый перевел денежные средства в сумме 73 тыс. рублей на свои счета и потратил деньги на свое усмотрение.

Приговором суда подростку назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Ашинский городской суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой).

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