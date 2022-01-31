Против сына бывшего чеченского судьи возбудили уголовное дело

В отношении сына бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янглубаева возбудили уголовное дело. Оно заведено по статье о призывах к террористической деятельности. Об этом сообщает управление МВД по Чеченской Республике. Молодого человека объявили в федеральный розыск.
«Против сына экс-судьи Янглубаева возбуждено дело по статье о призывах к террористической деятельности. Он находится в федеральном розыске», — передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Чечни.
В отношении сына бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янглубаева возбудили уголовное дело. Оно заведено по статье о призывах к террористической деятельности. Об этом сообщает управление МВД по Чеченской Республике. Молодого человека объявили в федеральный розыск. «Против сына экс-судьи Янглубаева возбуждено дело по статье о призывах к террористической деятельности. Он находится в федеральном розыске», — передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Чечни.