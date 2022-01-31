Против сына бывшего чеченского судьи возбудили уголовное дело

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Выборы 2021 суббота 18 сентября, работа участков. Пермь, полиция
Сына Сайди Янгулбаева объявили в федеральный розыск Фото:

В отношении сына бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янглубаева возбудили уголовное дело. Оно заведено по статье о призывах к террористической деятельности. Об этом сообщает управление МВД по Чеченской Республике. Молодого человека объявили в федеральный розыск.

«Против сына экс-судьи Янглубаева возбуждено дело по статье о призывах к террористической деятельности. Он находится в федеральном розыске», — передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Чечни.

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В отношении сына бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янглубаева возбудили уголовное дело. Оно заведено по статье о призывах к террористической деятельности. Об этом сообщает управление МВД по Чеченской Республике. Молодого человека объявили в федеральный розыск. «Против сына экс-судьи Янглубаева возбуждено дело по статье о призывах к террористической деятельности. Он находится в федеральном розыске», — передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Чечни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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