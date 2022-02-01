Соратник Ельцина рассказал, как отмечали день рождения президента. «Путин всегда опаздывал»

01 февраля 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Владимир Путин всегда опаздывал на день рождения Бориса Ельцина на полчаса, рассказал Георгий Сатаров Фото: официальный сайт президента России Президент России Владимир Путин всегда опаздывал на день рождения своего предшественника Бориса Ельцина. Об этом рассказала помощник Ельцина с февраля 1994 года по сентябрь 1997 года Георгий Сатаров. «Он любил этот праздник. Пока он был жив, мы 1 февраля приезжали к нему, поздравляли, сидели, разговаривали. Ему это было приятно. Первый приезжал патриарх, вторыми мы, а третий был Путин, он всегда опаздывал не меньше, чем на полчаса, и в результате наша встреча к обоюдному удовольствию затягивалась. Он всегда этому радовался, мы свободно обсуждали все, что считали нужным», — рассказал Сатаров в беседе с «Национальной службой новостей». Борис Ельцин был первым президентом России (1991—1999 годы). Владимир Путин стал его преемником на посту главы государства. Сегодня, 1 февраля, исполняется 91 год со дня рождения Бориса Ельцина. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле до сих пор работают люди из команды Ельцина. По словам самого Путина, Ельцин никогда не боялся брать на себя ответственность за происходящее в стране, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин всегда опаздывал на день рождения своего предшественника Бориса Ельцина. Об этом рассказала помощник Ельцина с февраля 1994 года по сентябрь 1997 года Георгий Сатаров. «Он любил этот праздник. Пока он был жив, мы 1 февраля приезжали к нему, поздравляли, сидели, разговаривали. Ему это было приятно. Первый приезжал патриарх, вторыми мы, а третий был Путин, он всегда опаздывал не меньше, чем на полчаса, и в результате наша встреча к обоюдному удовольствию затягивалась. Он всегда этому радовался, мы свободно обсуждали все, что считали нужным», — рассказал Сатаров в беседе с «Национальной службой новостей». Борис Ельцин был первым президентом России (1991—1999 годы). Владимир Путин стал его преемником на посту главы государства. Сегодня, 1 февраля, исполняется 91 год со дня рождения Бориса Ельцина. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле до сих пор работают люди из команды Ельцина. По словам самого Путина, Ельцин никогда не боялся брать на себя ответственность за происходящее в стране, пишет RT.