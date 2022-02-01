В Нижнем Новгороде неизвестный с винтовкой, под присмотром работника коммунальной службы, открыл стрельбу по сосулькам на жилом доме. Неизвестного стрелка уже ищет полиция.
«Житель города заметил под окнами своего дома необычную картину: мужчина с ружьем целился чуть ли не в окна многоэтажки — за процессом следил коммунальщик. Оказалось, что таким образом в Нижнем борются с наледью на крышах», — сообщает telegram-канал Readovka.
В полиции сообщили, что проводят оперативные мероприятия, направленные на розыск стрелка. Личность стрелявшего пока не установлена.
В Нижнем Новгороде неизвестный с винтовкой, под присмотром работника коммунальной службы, открыл стрельбу по сосулькам на жилом доме. Неизвестного стрелка уже ищет полиция. «Житель города заметил под окнами своего дома необычную картину: мужчина с ружьем целился чуть ли не в окна многоэтажки — за процессом следил коммунальщик. Оказалось, что таким образом в Нижнем борются с наледью на крышах», — сообщает telegram-канал Readovka. В полиции сообщили, что проводят оперативные мероприятия, направленные на розыск стрелка. Личность стрелявшего пока не установлена.