В Нижнем Новгороде коммунальщики устроили стрельбу по сосулькам. Видео 01 февраля 2022 в 16:51 Размер текста - 17 + Неизвестный мужчина под присмотром коммунальщика открыл огонь по сосулькам в Нижнем Новгороде Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Нижнем Новгороде неизвестный с винтовкой, под присмотром работника коммунальной службы, открыл стрельбу по сосулькам на жилом доме. Неизвестного стрелка уже ищет полиция. «Житель города заметил под окнами своего дома необычную картину: мужчина с ружьем целился чуть ли не в окна многоэтажки — за процессом следил коммунальщик. Оказалось, что таким образом в Нижнем борются с наледью на крышах», — сообщает telegram-канал Readovka. В полиции сообщили, что проводят оперативные мероприятия, направленные на розыск стрелка. Личность стрелявшего пока не установлена. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В Нижнем Новгороде неизвестный с винтовкой, под присмотром работника коммунальной службы, открыл стрельбу по сосулькам на жилом доме. Неизвестного стрелка уже ищет полиция. «Житель города заметил под окнами своего дома необычную картину: мужчина с ружьем целился чуть ли не в окна многоэтажки — за процессом следил коммунальщик. Оказалось, что таким образом в Нижнем борются с наледью на крышах», — сообщает telegram-канал Readovka. В полиции сообщили, что проводят оперативные мероприятия, направленные на розыск стрелка. Личность стрелявшего пока не установлена. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям