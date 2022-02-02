В Екатеринбурге «заминировали» общежитие университета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Единая Россия вручает медикам ключи от машины. Курган , гигиена, резиновые перчатки, телефон в руках, соблюдение правил гигиены
В студенческое общежитие УрГАУ поступил анонимный звонок о минировании Фото:

В Екатеринбурге неизвестный заминировал общежитие Уральского государственного аграрного университета. Звонок поступил консьержке. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«В студенческое общежитие УрГАУ, которое находится в поселке Исток, поступил анонимный звонок о минировании. Аноним звонил консьержке», — рассказал источник.

Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу СК России по Свердловской области. На звонок корреспондента никто не ответил. Так же запрос был направлен в пресс-службу регионального ГУ МВД. Там сообщили, что прокомментируют ситуацию после проверки. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области на звонок корреспондента не ответили.

Ранее URA.RU писало, что 9 октября на электронную почту УФСБ поступило сообщение о возможном совершении террористического акта (взрыва) в здании ТК «Буревестник». А уже 28 октября очевидцы сообщали об эвакуации торговых центров Нижнего Тагила. Там полиция оцепила здания в нескольких районах города. По непроверенной информации, в ТЦ поступили сообщения о заложенной бомбе.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге неизвестный заминировал общежитие Уральского государственного аграрного университета. Звонок поступил консьержке. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «В студенческое общежитие УрГАУ, которое находится в поселке Исток, поступил анонимный звонок о минировании. Аноним звонил консьержке», — рассказал источник. Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу СК России по Свердловской области. На звонок корреспондента никто не ответил. Так же запрос был направлен в пресс-службу регионального ГУ МВД. Там сообщили, что прокомментируют ситуацию после проверки. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области на звонок корреспондента не ответили. Ранее URA.RU писало, что 9 октября на электронную почту УФСБ поступило сообщение о возможном совершении террористического акта (взрыва) в здании ТК «Буревестник». А уже 28 октября очевидцы сообщали об эвакуации торговых центров Нижнего Тагила. Там полиция оцепила здания в нескольких районах города. По непроверенной информации, в ТЦ поступили сообщения о заложенной бомбе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...