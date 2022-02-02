В Перми студентов-медиков обязали выйти в больницы

Студенты медуниверситета помогают пермским медикам в борьбе с COVID (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В период очередной волны эпидемии COVID-19 в Перми студентов медицинского университета обязали выйти на работу в больницы. Возможности отказаться нет — работа засчитывается за обязательную производственную практику, сроки которой перенесли с летних месяцев, сообщают в вузе.

«Практика является частью учебного плана и оценки за ее прохождение идут в итоговый аттестат. Непрошедшие производственную практику получают неудовлетворительную оценку и не допускаются к очередной сессии, формируя академическую задолженность, лишая себя права на получение академической и повышенной академической стипендий», — говорится в группе ПГМУ в соцсети «ВКонтакте».

С 27 января на практику в больницы Прикамья вышли студенты 1,4 и 5 курсов лечебного факультета вуза. 375 человек трудятся в бригадах скорой помощи, амбулаторных диагностических центрах и колл-центрах. Председатель профсоюза обучающихся ПГМУ Андрей Чермных в беседе с URA.RU заявил, что жалоб на принуждение к работе в период пандемии к нему не поступало. При этом отдельные недовольные все-таки могут быть, отметил он. «Большая часть студентов прекрасно понимает, что те темпы распростране6ния инфекции, которые есть, и та реальная система, которая существует в здравоохранении, она не до конца готова к борьбе, и помощь очень сильно требуется», — пояснил он. Черемных отметил, что в прошлом году за подобную работу студенты получали денежные выплаты. Вопрос о поощрении в этом году пока обсуждается.

28 января на заседании оперштаба министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень, сообщала, что из-за роста заболеваемости пришлось увеличить количество «ковидных» бригад скорой помощи в полтора раза. В том числе за счет привлечения волонтеров и студентов медицинских учебных заведений.

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