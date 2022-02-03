03 февраля 2022
02 февраля 2022

В Пермском крае грузовой поезд сошел с рельсов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авто, техника, ЖД и автосервис. Пермь, вокзал, электричка, ржд
Движение электричек приостановлено Фото:

Вагон грузового поезда сошел с рельсов возле станции «Григорьевская» в Нытвенском районе. Об этом сообщает «Пермская пригородная компания» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Срочная новость! В районе станции „Григорьевская“ произошел сход грузового вагона! Примерное время проведения ремонтных работ составляет 3 часа!» — предупреждают в компании. Из-за аварии «Пермская пригородная компания» предупреждает о сбоях в движении электричек «Балезино—Верещагино—Пермь-2» и «Пермь-2—Верещагино». Они не смогут вовремя прибыть в пункты назначения.

Ранее URA.RU рассказывало о повышении стоимости проезда в электричках в регионе. При этом власти планируют ввести льготы для студентов.

На восстановление движения уйдет не меньше трех часов
Фото:

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Вагон грузового поезда сошел с рельсов возле станции «Григорьевская» в Нытвенском районе. Об этом сообщает «Пермская пригородная компания» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Срочная новость! В районе станции „Григорьевская“ произошел сход грузового вагона! Примерное время проведения ремонтных работ составляет 3 часа!» — предупреждают в компании. Из-за аварии «Пермская пригородная компания» предупреждает о сбоях в движении электричек «Балезино—Верещагино—Пермь-2» и «Пермь-2—Верещагино». Они не смогут вовремя прибыть в пункты назначения. Ранее URA.RU рассказывало о повышении стоимости проезда в электричках в регионе. При этом власти планируют ввести льготы для студентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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