Движение электричек приостановлено Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Вагон грузового поезда сошел с рельсов возле станции «Григорьевская» в Нытвенском районе. Об этом сообщает «Пермская пригородная компания» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Срочная новость! В районе станции „Григорьевская“ произошел сход грузового вагона! Примерное время проведения ремонтных работ составляет 3 часа!» — предупреждают в компании. Из-за аварии «Пермская пригородная компания» предупреждает о сбоях в движении электричек «Балезино—Верещагино—Пермь-2» и «Пермь-2—Верещагино». Они не смогут вовремя прибыть в пункты назначения.

Ранее URA.RU рассказывало о повышении стоимости проезда в электричках в регионе. При этом власти планируют ввести льготы для студентов.

На восстановление движения уйдет не меньше трех часов Фото: Пермская пригородная компания, «ВКонтакте»