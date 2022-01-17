Пермские власти анонсировали 50%-е льготы для студентов

Скидку могут получить студенты любых сузов и вузов, но только на пригородные электрички Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермским студентам готовы предоставить скидку в 50% на поездки. Льготы будут предоставляться только на железнодорожный пригородный транспорт. Об этом на заседании комитета по развитию инфраструктуры заявили региональные министры транспорта и образования Пермского края Андрей Алякринский и Раиса Кассина, передает корреспондент URA.RU.

«Мы согласны сейчас с тем, чтобы изменить поход и предоставлять 50%-ю скидку на любой билет, приобретаемый студентами техникумов, колледжей и вузов», — заявила министр образования Раиса Кассина. Льгота будет действовать только на пригородный железнодорожный транспорт. По мнению политика, изменить подход будет целесообразно, так как обучающиеся часто ездят на учебу не на несколько дней, а на один-два дня.

Как заявил на заседании комитета министра транспорта региона Андрей Алякринский, предложение о предоставлении скидки учащимся поддержал и губернатор края Дмитрий Махонин. Такая мера позволить сэкономить бюджету региона ориентировочно 1,3 млн рублей ежегодно. Двухнедельный абонемент, который ранее предоставлялся студентам, оказался невостребованным в 2021 году из-за дистанционного обучения. Пермская пригородная компания уже готова провести мероприятия по обеспечению студентов льготами, сообщил глава минтранспорта.

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