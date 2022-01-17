17 января 2022

Пермские власти анонсировали 50%-е льготы для студентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый учебный день в Уральском федеральном университете после карантинных мер. Екатеринбург, обучение, учеба, высшее образование, занятия, студенты, масочный режим
Скидку могут получить студенты любых сузов и вузов, но только на пригородные электрички Фото:

Пермским студентам готовы предоставить скидку в 50% на поездки. Льготы будут предоставляться только на железнодорожный пригородный транспорт. Об этом на заседании комитета по развитию инфраструктуры заявили региональные министры транспорта и образования Пермского края Андрей Алякринский и Раиса Кассина, передает корреспондент URA.RU.

«Мы согласны сейчас с тем, чтобы изменить поход и предоставлять 50%-ю скидку на любой билет, приобретаемый студентами техникумов, колледжей и вузов», — заявила министр образования Раиса Кассина. Льгота будет действовать только на пригородный железнодорожный транспорт. По мнению политика, изменить подход будет целесообразно, так как обучающиеся часто ездят на учебу не на несколько дней, а на один-два дня.

Как заявил на заседании комитета министра транспорта региона Андрей Алякринский, предложение о предоставлении скидки учащимся поддержал и губернатор края Дмитрий Махонин. Такая мера позволить сэкономить бюджету региона ориентировочно 1,3 млн рублей ежегодно. Двухнедельный абонемент, который ранее предоставлялся студентам, оказался невостребованным в 2021 году из-за дистанционного обучения. Пермская пригородная компания уже готова провести мероприятия по обеспечению студентов льготами, сообщил глава минтранспорта.

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Пермским студентам готовы предоставить скидку в 50% на поездки. Льготы будут предоставляться только на железнодорожный пригородный транспорт. Об этом на заседании комитета по развитию инфраструктуры заявили региональные министры транспорта и образования Пермского края Андрей Алякринский и Раиса Кассина, передает корреспондент URA.RU. «Мы согласны сейчас с тем, чтобы изменить поход и предоставлять 50%-ю скидку на любой билет, приобретаемый студентами техникумов, колледжей и вузов», — заявила министр образования Раиса Кассина. Льгота будет действовать только на пригородный железнодорожный транспорт. По мнению политика, изменить подход будет целесообразно, так как обучающиеся часто ездят на учебу не на несколько дней, а на один-два дня. Как заявил на заседании комитета министра транспорта региона Андрей Алякринский, предложение о предоставлении скидки учащимся поддержал и губернатор края Дмитрий Махонин. Такая мера позволить сэкономить бюджету региона ориентировочно 1,3 млн рублей ежегодно. Двухнедельный абонемент, который ранее предоставлялся студентам, оказался невостребованным в 2021 году из-за дистанционного обучения. Пермская пригородная компания уже готова провести мероприятия по обеспечению студентов льготами, сообщил глава минтранспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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