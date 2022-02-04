The Economist: не верящий в нападение РФ Зеленский разозлил Запад

Владимир Зеленский считает, что серьезная опасность внутри страны, а не снаружи Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В США недовольны, что президент Украины Владимир Зеленский не признает опасность, которая якобы исходит от России. Об этом сообщил британский журнал The Economist.

«США недовольны Зеленским из-за его нежелания признать опасность, исходящую от России. Они предупредили украинского президента о „неминуемом“ вторжении Москвы и захвате Киева. Но вместо того, чтобы согласиться с ними, Зеленский заявил, что самая серьезная опасность таится внутри страны», — сообщает портал «ИноСМИ» со ссылкой на The Economist.

При этом Зеленский требует от Запада срочных поставок оружия. В США считают, что вооруженные силы Украины недостаточно сильны, поэтому возможна оккупация со стороны РФ.

Война на Украине начнется с вероятностью 60%, но возможно «дипломатическое чудо». Такой прогноз сделал старший научный сотрудник исследовательской корпорации RAND Самуэль Чарап. Россия не заинтересована в войне, цитирует RT заявление главы МИД Сергея Лаврова. Вооруженный конфликт может начаться, если Украина решит вступить в НАТО, передает слова президента РФ Владимира Путина «Национальная служба новостей».