The Economist: не верящий в нападение РФ Зеленский разозлил Запад

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский считает, что серьезная опасность внутри страны, а не снаружи Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

В США недовольны, что президент Украины Владимир Зеленский не признает опасность, которая якобы исходит от России. Об этом сообщил британский журнал The Economist.

«США недовольны Зеленским из-за его нежелания признать опасность, исходящую от России. Они предупредили украинского президента о „неминуемом“ вторжении Москвы и захвате Киева. Но вместо того, чтобы согласиться с ними, Зеленский заявил, что самая серьезная опасность таится внутри страны», — сообщает портал «ИноСМИ» со ссылкой на The Economist.

При этом Зеленский требует от Запада срочных поставок оружия. В США считают, что вооруженные силы Украины недостаточно сильны, поэтому возможна оккупация со стороны РФ.

Война на Украине начнется с вероятностью 60%, но возможно «дипломатическое чудо». Такой прогноз сделал старший научный сотрудник исследовательской корпорации RAND Самуэль Чарап. Россия не заинтересована в войне, цитирует RT заявление главы МИД Сергея Лаврова. Вооруженный конфликт может начаться, если Украина решит вступить в НАТО, передает слова президента РФ Владимира Путина «Национальная служба новостей».

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В США недовольны, что президент Украины Владимир Зеленский не признает опасность, которая якобы исходит от России. Об этом сообщил британский журнал The Economist. «США недовольны Зеленским из-за его нежелания признать опасность, исходящую от России. Они предупредили украинского президента о „неминуемом“ вторжении Москвы и захвате Киева. Но вместо того, чтобы согласиться с ними, Зеленский заявил, что самая серьезная опасность таится внутри страны», — сообщает портал «ИноСМИ» со ссылкой на The Economist. При этом Зеленский требует от Запада срочных поставок оружия. В США считают, что вооруженные силы Украины недостаточно сильны, поэтому возможна оккупация со стороны РФ. Война на Украине начнется с вероятностью 60%, но возможно «дипломатическое чудо». Такой прогноз сделал старший научный сотрудник исследовательской корпорации RAND Самуэль Чарап. Россия не заинтересована в войне, цитирует RT заявление главы МИД Сергея Лаврова. Вооруженный конфликт может начаться, если Украина решит вступить в НАТО, передает слова президента РФ Владимира Путина «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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