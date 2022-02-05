МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Пермском крае

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Гололёд. Курган, лед, гололед, скользкая дорога, скользко
В Пермском крае ожидается гололед и сильный ветер Фото:

В Пермском крае 6 февраля ожидается резкое ухудшение погоды и гололед. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные синоптиков.

«6 февраля ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, гололедно-изморозевые отложения. Ветер восточный 5—10 м/с, местами порывы до 15 м/с», — говорится в сообщении. Отмечается, что температура воздуха ночью будет от минус 7 до минус 17 градусов, днем — от минус 4 до минус 9.

Также сообщается, что в понедельник, 7 февраля, местами пройдет небольшой снег, а порывы ветра усилятся до 16 метров в секунду. Днем ожидается минус 4 — минус 9 градусов, ночью — минус 6 — минус 11.

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В Пермском крае 6 февраля ожидается резкое ухудшение погоды и гололед. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные синоптиков. «6 февраля ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, гололедно-изморозевые отложения. Ветер восточный 5—10 м/с, местами порывы до 15 м/с», — говорится в сообщении. Отмечается, что температура воздуха ночью будет от минус 7 до минус 17 градусов, днем — от минус 4 до минус 9. Также сообщается, что в понедельник, 7 февраля, местами пройдет небольшой снег, а порывы ветра усилятся до 16 метров в секунду. Днем ожидается минус 4 — минус 9 градусов, ночью — минус 6 — минус 11.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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