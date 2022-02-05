МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Пермском крае

В Пермском крае 6 февраля ожидается резкое ухудшение погоды и гололед. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные синоптиков.
«6 февраля ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, гололедно-изморозевые отложения. Ветер восточный 5—10 м/с, местами порывы до 15 м/с», — говорится в сообщении. Отмечается, что температура воздуха ночью будет от минус 7 до минус 17 градусов, днем — от минус 4 до минус 9.
Также сообщается, что в понедельник, 7 февраля, местами пройдет небольшой снег, а порывы ветра усилятся до 16 метров в секунду. Днем ожидается минус 4 — минус 9 градусов, ночью — минус 6 — минус 11.
В Пермском крае 6 февраля ожидается резкое ухудшение погоды и гололед. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные синоптиков. «6 февраля ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, гололедно-изморозевые отложения. Ветер восточный 5—10 м/с, местами порывы до 15 м/с», — говорится в сообщении. Отмечается, что температура воздуха ночью будет от минус 7 до минус 17 градусов, днем — от минус 4 до минус 9. Также сообщается, что в понедельник, 7 февраля, местами пройдет небольшой снег, а порывы ветра усилятся до 16 метров в секунду. Днем ожидается минус 4 — минус 9 градусов, ночью — минус 6 — минус 11.