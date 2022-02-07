07 февраля 2022

В больницах Пермского края не соблюдают антиковидные правила

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Аэропорт Кольцово во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, аэропорт кольцово, эпидемия, антисептик, антисептическое средство, пандемия коронавируса
Антисептиков в местах общего пользования нет даже в больницах Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Различные нарушения противокоронавирусных мер специалисты Роспотребнадзора обнаружили не только в торговых точках и кафе, но и в ряде больниц Пермского края. Штрафы грозят медучреждениям Чусового, Губахи, Кизела, Гремячинска, Березников, Чердыни и Елово, следует из документов на сайте ведомства. В основном нарушения заключаются в отсутствии антисептиков и разметки для социального дистанцирования, но в больнице Чусового пациентам также не делали тесты на COVID-19.

«ГБУЗ ПК „Чусовская РБ им. В.Г. Любимого“. Не проводится исследование на COVID-19 всех экстренных больных, поступающих в стационар», — говорится в документе на сайте Роспотребнадзора.

Различные нарушения инспекторы также зафиксировали в школах, детских садах, магазинах, заведениях общепита. Всего с 24 января по 7 февраля они проверили 592 организации, в 116 из них выявили несоблюдение эпидемиологических правил.

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Различные нарушения противокоронавирусных мер специалисты Роспотребнадзора обнаружили не только в торговых точках и кафе, но и в ряде больниц Пермского края. Штрафы грозят медучреждениям Чусового, Губахи, Кизела, Гремячинска, Березников, Чердыни и Елово, следует из документов на сайте ведомства. В основном нарушения заключаются в отсутствии антисептиков и разметки для социального дистанцирования, но в больнице Чусового пациентам также не делали тесты на COVID-19. «ГБУЗ ПК „Чусовская РБ им. В.Г. Любимого“. Не проводится исследование на COVID-19 всех экстренных больных, поступающих в стационар», — говорится в документе на сайте Роспотребнадзора. Различные нарушения инспекторы также зафиксировали в школах, детских садах, магазинах, заведениях общепита. Всего с 24 января по 7 февраля они проверили 592 организации, в 116 из них выявили несоблюдение эпидемиологических правил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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