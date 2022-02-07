Политэлиты ХМАО нашли объяснение отставке замгубернатора

08 февраля 2022 в 12:45 Размер текста - 17 +

Галина Максимова устала от нагрузок на посту замгубернатора ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Югорские политэлиты рассматривают перемещение экс-заместителя губернатора ХМАО Галины Максимовой на должность советника главы региона как выход на почетную пенсию. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «Галина Владимировна [Максимова] проработала в должности замгубернатора почти пять лет. Она и раньше порывалась оставить это кресло, поскольку это достаточно большая нагрузка, но ее упрашивали остаться. Максимова как выходец из органов госбезопасности обладает большими связями в силовых структурах. Поэтому она и сейчас не ушла в отставку, а получила должность советника губернатора», — сообщил инсайдер. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО объяснили URA.RU функционал Максимовой в новой должности. «Планируется, что в должности советника губернатора Галина Максимова будет работать со сферой, хорошо ей известной — выстраивать систему контроля за качеством и своевременностью исполнения поручений главы региона», — сообщили в депсвязей. Источник URA.RU в окружном правительстве считает, что и в новой должности Максимова сохранит аппаратный вес. «Аппаратный вес советника губернатора, перешедшего на эту позицию с поста заместителя губернатора, — весомый, уровень доверия к его предложениям со стороны главы региона — соответствующий, можно считать, что Максимова в новой конфигурации получила должность эксперт-советника», — считает инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что Максимова покинула пост заместителя губернатора Югры. На эту позицию назначена экс-руководитель налоговой инспекции ХМАО Ольга Литова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Югорские политэлиты рассматривают перемещение экс-заместителя губернатора ХМАО Галины Максимовой на должность советника главы региона как выход на почетную пенсию. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «Галина Владимировна [Максимова] проработала в должности замгубернатора почти пять лет. Она и раньше порывалась оставить это кресло, поскольку это достаточно большая нагрузка, но ее упрашивали остаться. Максимова как выходец из органов госбезопасности обладает большими связями в силовых структурах. Поэтому она и сейчас не ушла в отставку, а получила должность советника губернатора», — сообщил инсайдер. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО объяснили URA.RU функционал Максимовой в новой должности. «Планируется, что в должности советника губернатора Галина Максимова будет работать со сферой, хорошо ей известной — выстраивать систему контроля за качеством и своевременностью исполнения поручений главы региона», — сообщили в депсвязей. Источник URA.RU в окружном правительстве считает, что и в новой должности Максимова сохранит аппаратный вес. «Аппаратный вес советника губернатора, перешедшего на эту позицию с поста заместителя губернатора, — весомый, уровень доверия к его предложениям со стороны главы региона — соответствующий, можно считать, что Максимова в новой конфигурации получила должность эксперт-советника», — считает инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что Максимова покинула пост заместителя губернатора Югры. На эту позицию назначена экс-руководитель налоговой инспекции ХМАО Ольга Литова.