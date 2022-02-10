Четырежды судимого жителя ХМАО отправят за решетку на 17 лет. Фото

11 февраля 2022 в 11:55 Размер текста - 17 +

Междуреченец проведет 17 лет в колонии строго режима Фото: Денис Моргунов © URA.RU Суд Кондинского района признал виновным и отправил за решетку жителя поселка Междуреченский Василия Анучина и отправил его в колонию на 17 лет за убийство из ревности экс-супруга своей сожительницы и покушение на его товарища. Ранее мужчина четырежды был судим за кражи, разбои и грабежи. Об этом URA.RU рассказали в управлении следственного комитета по ХМАО. «Собранные Урайским межрайонным следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора неоднократно судимому 35-летнему жителю поселка Междуреченский. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105, ч.3 ст. 30, п.„а,б“ ч.2 ст. 105 и ч.2 ст. 162 УК РФ (убийство, покушение на убийство двух лиц и разбойное нападение)», — говорит пресс-секретарь. В пресс-службе окружной прокуратуры сообщили, что гособвинитель в суде представил все доказательства вины Анучина. «Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что 28 января 2021 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с бывшим мужем своей сожительницы. Он ударил по лицу потерпевшего и нанес ему кухонным ножом восемь ударов в область живота, спины и ног. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — рассказали в прокуратуре. По версии следствия и прокуратуры, мотивом для убийства и нападения стала ревность подсудимого, которую он испытывал из-за постоянного внимания экс-супруга к своей гражданской жене. Подсудимый также нанес два удара ножом другу потерпевшего, который находился на тот момент в квартире погибшего и защищал его. Затем он потребовал от раненого передать серебряные кольца и сотовый телефон, а получив их, скрылся с места преступления. Доводы следствия и представителя гособвинения суд посчитал исчерпывающими и назначил междуреченцу 17 лет лишения свободы. Отбывать наказание Анучин будет в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО убил приятеля из-за женщины. Мужчина трижды выстрелил из боевого пистолета в соперника, а после этого несколько раз ударил его острым предметом в шею и год скрывался в Екатеринбурге. Василий Анучин при задержании Фото: управление следственного комитета по ХМАО Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Суд Кондинского района признал виновным и отправил за решетку жителя поселка Междуреченский Василия Анучина и отправил его в колонию на 17 лет за убийство из ревности экс-супруга своей сожительницы и покушение на его товарища. Ранее мужчина четырежды был судим за кражи, разбои и грабежи. Об этом URA.RU рассказали в управлении следственного комитета по ХМАО. «Собранные Урайским межрайонным следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора неоднократно судимому 35-летнему жителю поселка Междуреченский. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105, ч.3 ст. 30, п.„а,б“ ч.2 ст. 105 и ч.2 ст. 162 УК РФ (убийство, покушение на убийство двух лиц и разбойное нападение)», — говорит пресс-секретарь. В пресс-службе окружной прокуратуры сообщили, что гособвинитель в суде представил все доказательства вины Анучина. «Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что 28 января 2021 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с бывшим мужем своей сожительницы. Он ударил по лицу потерпевшего и нанес ему кухонным ножом восемь ударов в область живота, спины и ног. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — рассказали в прокуратуре. По версии следствия и прокуратуры, мотивом для убийства и нападения стала ревность подсудимого, которую он испытывал из-за постоянного внимания экс-супруга к своей гражданской жене. Подсудимый также нанес два удара ножом другу потерпевшего, который находился на тот момент в квартире погибшего и защищал его. Затем он потребовал от раненого передать серебряные кольца и сотовый телефон, а получив их, скрылся с места преступления. Доводы следствия и представителя гособвинения суд посчитал исчерпывающими и назначил междуреченцу 17 лет лишения свободы. Отбывать наказание Анучин будет в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО убил приятеля из-за женщины. Мужчина трижды выстрелил из боевого пистолета в соперника, а после этого несколько раз ударил его острым предметом в шею и год скрывался в Екатеринбурге.