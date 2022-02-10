Под Калининградом найден орден Красной Звезды пермского бойца

Историки разыскивают родственников обладателя высокой награды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При раскопках под Калининградом исследователи нашли орден Красной Звезды, принадлежавший участнику Великой Отечественной войны из Прикамья Алексею Гаранину. Теперь археологи разыскивают родственников бойца, сообщается в группе «Поиск погибших и пропавших без вести в Великую Отечественную войну» в Facebook.

«Под Калининградом п. Владимирово при проведении работ был обнаружен Орден Красной Звезды. При пробивке выяснилось, что им был награжден Гаранин Алексей Никитович. Домой вернулся живой», — говорится в паблике.

По данным поисковиков, обладатель ордена родился в селе Бутыри Луншевского района Татарской ССР. Но на фронт его призвали из Красновишерского района Молотовской области (теперь Пермский край). Известно также, что мать фронтовика звали Гаранина Анастасия Филлиповна.

По данным «Музея памяти», Алексей Гаранин был награжден тремя орденами Красной Звезды, медалями за «За победу над Германией» и «За взятие Кенигсберга». В 1945 году он участвовал в Параде Победы в Москве.

Гаранин Алексей Никитович Музей «Дорога памяти»