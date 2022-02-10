Самолет должен был вылететь 11 февраля в 15:10 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Вылет борта «Уральских авиалиний» рейса U6321 «Екатеринбург — Сочи» задерживается уже на два часа. Об этом URA.RU сообщают пассажиры самолета. Это второй подобный случай на неделе.

«Сидим уже час в самолете, пилот попросил покинуть борт и предупредил, что задержка — минимум час. Вылет должен был состояться в 15:10», — сообщает пассажир.

Представитель пресс-службы авиакомпании Вера Гасникова сообщила корреспонденту URA.RU, что самолет, планирующий выполнить рейс U6321 по маршруту Екатеринбург-Сочи, вернулся на стоянку по причине незапуска двигателя. «Пассажиры на время ожидания вылета будут находиться в терминале аэропорта Кольцово, им будут предоставлены все услуги. Ожидаемое время устранения неполадки — полтора-два часа», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что рейс «Уральских авиалиний» U6219 «Екатеринбург — Сочи» перенесен из-за неисправности самолета. При запуске двигателя обнаружилась техническая неисправность, сообщили в пресс-службе авиакомпании.