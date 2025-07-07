Паслер договорился с белорусами о поставках спецтехники свердловчанам

Врио губернатора Денис Паслер договорился с заместителем премьер-министра Белоруссии Виктором Каранкевичем, что в Свердловскую область и дальше будут поставлять спецтехнику из республики. В частности, большие самосвалы БЕЛАЗ. Подробности встречи, которая прошла на полях промышленной выставки «Иннопром», рассказали в департаменте информполитики региона.
«Наше сотрудничество всегда было и остаётся продуктивным и разносторонним — и в торгово-экономической сфере, и в части культуры, образования, спорта. Сегодня у нас выстроена хорошая работа в агропромышленной отрасли — более 60% техники в сельском хозяйстве поставлено из Беларуси. Кроме того, у наших горно-металлургических предприятий востребована спецтехника БЕЛАЗа. В прошлом году в регион поставлено 59 самосвалов», — обратился Паслер к Каранкевичу.
В первом полугодии 2025 года Свердловская область уже получила 19 «БЕЛАЗов» для горно-металлургических предприятий. В 2024-м уральским аграриям поставили из Белоруссии 83 единицы техники, еще 73 — уже в первом полугодии этого года. Что связь Свердловской области и республики крепнет, подтвердил и Каранкевич. Он отметил, что с 2012 года Беларусь регулярно участвует в выставке «Иннопром». А осенью 2025 года делегация Свердловской области планирует принять участие в первой выставке «Иннопром. Беларусь» в Минске.
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