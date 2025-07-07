07 июля 2025

Мишустин снял уральца Скрыпника с поста главы Росаккредитации

© Служба новостей «URA.RU»
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2020 год. Назарий Скрыпник только стал главой Росаккредитации
2020 год. Назарий Скрыпник только стал главой Росаккредитации Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Росаккредитации Назария Скрыпника, который учился и работал в Екатеринбурге. Вместо него на пост назначен замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Михаил Мишустин назначил Дмитрия Вольвача руководителем Федеральной службы по аккредитации... Назарий Скрыпник, до настоящего времени руководивший Федеральной службой по аккредитации, освобожден от занимаемой должности по собственному желанию», — говорится в telegram-канале кабмина.

Скрыпник возглавлял Росаккредитацию с апреля 2020 года. Ранее URA.RU подробно рассказывало историю топ-чиновника, который сделал себя сам. Он родился в небольшом пермском городке Гремячинск, отучился в Екатеринбурге на юриста, здесь же в начале «нулевых» подрабатывал барменом в кафе. Профессиональный путь начал с работы в коммерческих структурах. С 2005 по 2013-й Скрыпник был юристом, потом начальником отдела и директором по правовым вопросам в ЗАО «Уральский ДЖИ Эс Эм» и ОАО «МегаФон» (Екатеринбург). С 2013-го по 2017-й он работал в Санкт-Петербурге директором по правовым вопросам Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон». В 2017-2018-е он возглавил департамент российской инновационной компании — ЗАО «Биокад» (Санкт-Петербург).

С 2019 года Назарий Скрыпник стал замом руководителя Росаккредитации. А в апреле 2020-го его назначили уже главой ведомства — сразу после того, как Мишустин стал премьером.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Росаккредитации Назария Скрыпника, который учился и работал в Екатеринбурге. Вместо него на пост назначен замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач, сообщили в пресс-службе правительства РФ. «Михаил Мишустин назначил Дмитрия Вольвача руководителем Федеральной службы по аккредитации... Назарий Скрыпник, до настоящего времени руководивший Федеральной службой по аккредитации, освобожден от занимаемой должности по собственному желанию», — говорится в telegram-канале кабмина. Скрыпник возглавлял Росаккредитацию с апреля 2020 года. Ранее URA.RU подробно рассказывало историю топ-чиновника, который сделал себя сам. Он родился в небольшом пермском городке Гремячинск, отучился в Екатеринбурге на юриста, здесь же в начале «нулевых» подрабатывал барменом в кафе. Профессиональный путь начал с работы в коммерческих структурах. С 2005 по 2013-й Скрыпник был юристом, потом начальником отдела и директором по правовым вопросам в ЗАО «Уральский ДЖИ Эс Эм» и ОАО «МегаФон» (Екатеринбург). С 2013-го по 2017-й он работал в Санкт-Петербурге директором по правовым вопросам Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон». В 2017-2018-е он возглавил департамент российской инновационной компании — ЗАО «Биокад» (Санкт-Петербург). С 2019 года Назарий Скрыпник стал замом руководителя Росаккредитации. А в апреле 2020-го его назначили уже главой ведомства — сразу после того, как Мишустин стал премьером.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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