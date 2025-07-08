В Нижнем Тагиле днем 8 июля спасатели провели спецоперацию по подьему утонувшего в водоеме Lexus LX, при аварии в котором погибли 19-летний парень и две 20-летние девушки. Тела находились в салоне иномарки, рассказали спасатели.
«Водолазы извлекали тела троих погибших из автомобиля. Сейчас ведутся совместные работы со спец.службами по подъему автомобиля», — передает МБУ «Центр защиты населения».
По словам очевидцев, в ходе операции спасатели оцепили всю прилегающую территорию. Машину вытаскивали спецтехникой с глубины пять метров, из-за чего на этом участке перекрыли трамвайное движение.
Авария случилась в ночь на 8 июля на проспекте Ленина. Машина на полной скорости через ограждения вылетела с моста в реку и быстро пошла на дно. На месте ЧП проводится расследование. Также появилось видео с моментом ДТП.
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