Иномарка утонула
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в ночь на 8 июля Lexus на скорости через ограждения вылетел с моста в реку. Машина потонула, а водитель и две пассажирки погибли, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«На проспекте Ленина автомобиль Lexus совершил наезд на ограждения с последующим падением в воду. В результате аварии погибли водитель и две пассажирки», — пояснили в ведомстве.
Инспекторы ДПС работают на месте аварии. Ими организована проверка для установления всех обстоятельств.
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