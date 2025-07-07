07 июля 2025

В Нижнем Тагиле Lexus вылетел с моста в реку, погибли трое. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Иномарка утонула
Иномарка утонула Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в ночь на 8 июля Lexus на скорости через ограждения вылетел с моста в реку. Машина потонула, а водитель и две пассажирки погибли, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«На проспекте Ленина автомобиль Lexus совершил наезд на ограждения с последующим падением в воду. В результате аварии погибли водитель и две пассажирки», — пояснили в ведомстве.

Инспекторы ДПС работают на месте аварии. Ими организована проверка для установления всех обстоятельств.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в ночь на 8 июля Lexus на скорости через ограждения вылетел с моста в реку. Машина потонула, а водитель и две пассажирки погибли, рассказали в Госавтоинспекции региона. «На проспекте Ленина автомобиль Lexus совершил наезд на ограждения с последующим падением в воду. В результате аварии погибли водитель и две пассажирки», — пояснили в ведомстве. Инспекторы ДПС работают на месте аварии. Ими организована проверка для установления всех обстоятельств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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