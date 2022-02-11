В Кремле послали журналистов самим общаться с Макроном по Украине

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон еще не беседовали после визита французского лидера на Украину, сроки такого разговора пока неизвестны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ответ на вопрос об итогах поездки французского лидера в Киев журналистам рекомендовали обратиться в Елисейский дворец.
«Включите Google, найдите телефон Елисейского дворца и повторите этот вопрос. Пока мы не располагаем информацией. Путин с Макроном еще не поговорили, мы пока точно не знаем», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
7 февраля в Москве завершились переговоры Макрона и Путина, встреча продолжалась более пяти часов. На следующий день он вылетел в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. На переговорах обсуждались вопросы европейской безопасности в контексте соответствующих гарантий со стороны США и НАТО для РФ. Также обсуждался украинский кризис.
Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон еще не беседовали после визита французского лидера на Украину, сроки такого разговора пока неизвестны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ответ на вопрос об итогах поездки французского лидера в Киев журналистам рекомендовали обратиться в Елисейский дворец. «Включите Google, найдите телефон Елисейского дворца и повторите этот вопрос. Пока мы не располагаем информацией. Путин с Макроном еще не поговорили, мы пока точно не знаем», — заявил Песков в ходе конференц-колла. 7 февраля в Москве завершились переговоры Макрона и Путина, встреча продолжалась более пяти часов. На следующий день он вылетел в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. На переговорах обсуждались вопросы европейской безопасности в контексте соответствующих гарантий со стороны США и НАТО для РФ. Также обсуждался украинский кризис.