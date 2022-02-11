В Кремле послали журналистов самим общаться с Макроном по Украине

11 февраля 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отправил журналистов в Елисейский дворец, чтобы задать вопрос Макрону Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон еще не беседовали после визита французского лидера на Украину, сроки такого разговора пока неизвестны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ответ на вопрос об итогах поездки французского лидера в Киев журналистам рекомендовали обратиться в Елисейский дворец. «Включите Google, найдите телефон Елисейского дворца и повторите этот вопрос. Пока мы не располагаем информацией. Путин с Макроном еще не поговорили, мы пока точно не знаем», — заявил Песков в ходе конференц-колла. 7 февраля в Москве завершились переговоры Макрона и Путина, встреча продолжалась более пяти часов. На следующий день он вылетел в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. На переговорах обсуждались вопросы европейской безопасности в контексте соответствующих гарантий со стороны США и НАТО для РФ. Также обсуждался украинский кризис. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон еще не беседовали после визита французского лидера на Украину, сроки такого разговора пока неизвестны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ответ на вопрос об итогах поездки французского лидера в Киев журналистам рекомендовали обратиться в Елисейский дворец. «Включите Google, найдите телефон Елисейского дворца и повторите этот вопрос. Пока мы не располагаем информацией. Путин с Макроном еще не поговорили, мы пока точно не знаем», — заявил Песков в ходе конференц-колла. 7 февраля в Москве завершились переговоры Макрона и Путина, встреча продолжалась более пяти часов. На следующий день он вылетел в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. На переговорах обсуждались вопросы европейской безопасности в контексте соответствующих гарантий со стороны США и НАТО для РФ. Также обсуждался украинский кризис.