Политолог: США отдадут Украину России

В Киеве заявили о готовности Байдена «отдать» Украину России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Президент США Джо Байден согласен «отдать» Украину России, чтобы Москва прекратила сближение с Китаем. Об этом заявил политолог Александр Лазарев. По его словам, политические ориентиры Вашингтона изменились, из-за чего США больше не интересуется Киевом.

«Американцы идут на уступки Российской Федерации для того, чтобы она не слилась с Китаем. Они готовы отдать Украину и хотят отказаться от нее. Байден неоднократно говорил: „Мы за вас воевать не будем никогда“. Тогда будет война сил НАТО и России, а это ядерная война», — сказал политолог в эфире телеканала НАШ.

По словам политолога, американскому правительству не интересен Киев. «Если раньше Америка использовала стратегию Збигнева Бжезинского для сдерживания России как континентальной державы, то теперь нацелена на борьбу с КНР. Проект не удалось воплотить в жизнь, и с этого момента Украина перестала быть в приоритете для внешней политики США», — подытожил он.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в случае «вторжения» России на Украину военнослужащие США не будут воевать. По его словам, также исключено применение войск США для эвакуации из страны американских граждан. Помощник американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с таким же заявлением, передает RT. Экс-офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер отметил, что американскую армию ждет разгром в случае начала войны с Россией, уточняет телеканал 360.

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