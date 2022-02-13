Пентагон: американские солдаты не будут воевать на Украине

13 февраля 2022 в 21:58 Размер текста - 17 +

Пентагон заявил, что американские солдаты не будут воевать на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU В случае «вторжения» России на Украину военнослужащие США не будут воевать. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, также исключено применение войск США для эвакуации из страны американских граждан. «Президент США Джо Байден ясно дал понять, что американские военнослужащие не будут воевать на Украине. Применение войск США даже для эвакуации из страны американских граждан повысило бы риск просчета и увеличило вероятность столкновения российских и американских вооруженных сил, что вывело бы ситуацию на новый уровень», — приводит ТАСС слова Кирби. Представитель Пентагона отметил, что конфликт вокруг Украины еще может быть предотвращен. «Мы признаем, что времени остается все меньше, и это дает нам повод для беспокойства. Однако мы уже говорили и до сих пор верим, что время и пространство для дипломатического пути все еще остается», — подытожил он. Ранее помощник американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что военные США в Европе не станут «сражаться» с Россией, передает RT. Бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер отметил, что американскую армию ждет разгром в случае начала войны с Россией на стороне Украины, уточняет телеканал 360. Ранее США перебросили около двух тысяч военных в Европу для усиления восточного фланга НАТО, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. .

В случае «вторжения» России на Украину военнослужащие США не будут воевать. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, также исключено применение войск США для эвакуации из страны американских граждан. «Президент США Джо Байден ясно дал понять, что американские военнослужащие не будут воевать на Украине. Применение войск США даже для эвакуации из страны американских граждан повысило бы риск просчета и увеличило вероятность столкновения российских и американских вооруженных сил, что вывело бы ситуацию на новый уровень», — приводит ТАСС слова Кирби. Представитель Пентагона отметил, что конфликт вокруг Украины еще может быть предотвращен. «Мы признаем, что времени остается все меньше, и это дает нам повод для беспокойства. Однако мы уже говорили и до сих пор верим, что время и пространство для дипломатического пути все еще остается», — подытожил он. Ранее помощник американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что военные США в Европе не станут «сражаться» с Россией, передает RT. Бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер отметил, что американскую армию ждет разгром в случае начала войны с Россией на стороне Украины, уточняет телеканал 360. Ранее США перебросили около двух тысяч военных в Европу для усиления восточного фланга НАТО, передает «Национальная служба новостей». .