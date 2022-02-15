Пермский ученик получит 200 тысяч после драки в школе

В школьной потасовке ученик получил травму (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Школу в Кудымкаре (Пермский край) обязали выплатить 200 тысяч рублей в пользу ученика, который пострадал в результате драки со сверстником. Об этом рассказали в прокуратуре Пермского края.

«Ребенок одной из школ Кудымкарского муниципального округа во время образовательного процесса в результате ссоры с одноклассником получил по неосторожности травму глаза. Согласно заключению эксперта несовершеннолетнему был причинен тяжкий вред здоровью», — сообщается на сайте ведомства.

Прокурор по результатам проверки пришел к выводу, что руководство школы не соблюдало требования законодательства об охране жизни и здоровья учеников. Суд согласился с доводами и удовлетворил иск, взыскав со школы 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.