15 февраля 2022
14 февраля 2022

Пермский ученик получит 200 тысяч после драки в школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники. Тюмень, снег, школьники, зима, дети, школа, крыльцо школы
В школьной потасовке ученик получил травму (архивное фото) Фото:

Школу в Кудымкаре (Пермский край) обязали выплатить 200 тысяч рублей в пользу ученика, который пострадал в результате драки со сверстником. Об этом рассказали в прокуратуре Пермского края.

«Ребенок одной из школ Кудымкарского муниципального округа во время образовательного процесса в результате ссоры с одноклассником получил по неосторожности травму глаза. Согласно заключению эксперта несовершеннолетнему был причинен тяжкий вред здоровью», — сообщается на сайте ведомства.

Прокурор по результатам проверки пришел к выводу, что руководство школы не соблюдало требования законодательства об охране жизни и здоровья учеников. Суд согласился с доводами и удовлетворил иск, взыскав со школы 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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Школу в Кудымкаре (Пермский край) обязали выплатить 200 тысяч рублей в пользу ученика, который пострадал в результате драки со сверстником. Об этом рассказали в прокуратуре Пермского края. «Ребенок одной из школ Кудымкарского муниципального округа во время образовательного процесса в результате ссоры с одноклассником получил по неосторожности травму глаза. Согласно заключению эксперта несовершеннолетнему был причинен тяжкий вред здоровью», — сообщается на сайте ведомства. Прокурор по результатам проверки пришел к выводу, что руководство школы не соблюдало требования законодательства об охране жизни и здоровья учеников. Суд согласился с доводами и удовлетворил иск, взыскав со школы 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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