Максимально пособия вырастут до 90 и 117 тысяч рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Тюменцам, пострадавшим на производстве, в феврале проиндексируют ежемесячные и единовременные страховые выплаты, увеличение составит 8,4%. Об этом URA.RU рассказали в региональном отделении Фонда социального страхования РФ. Максимальный размер пособий составит 90 и 117 тысяч рублей соответственно.

«В феврале будет произведен перерасчет ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве, они вырастут на 8,4%. Лицам, имеющим право на получение страховых выплат в связи со смертью застрахованного, также будет сделан перерасчет», — рассказали URA.RU в тюменском отделении ФСС РФ.

Повышенные выплаты будут получать те жители региона, которые из-за травм на производстве утратили возможность трудиться. Размер пособий зависит от тяжести последствий и средней зарплаты застрахованного, которую он получал до происшествия.

«В 2022 году максимальный размер ежемесячной страховой выплаты будет увеличен до 90 517 рублей за полный календарный месяц. Размер единовременной страховой выплаты — до 117 722 рублей», — отметили в ФСС.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области выросли минимальные пособия для матерей. К примеру, при рождении ребенка после 1 февраля женщины получат 23 543 рубля.