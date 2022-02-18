Врач объяснила, почему алкоголь и табак нужно продавать с 21 года

18 февраля 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

До 21 года мозг человека более уязвим к психоактивным веществам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Алкогольные и табачные изделия нельзя продавать гражданам, не достигшим возраста 21 года, из-за опасности развития у молодых людей когнитивных нарушений, то есть снижения памяти, умственной работоспособности. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-пульмонолог, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян. «До 21 года мозг более уязвим, более подвержен воздействию психоактивных веществ, которые есть и в табаке, и в алкоголе, что в итоге может привести к задержке когнитивных процессов. Это и способность к дальнейшему обучению, интеллектуальному развитию, это и различные неврологические нарушения, проблемы с памятью, речью. Также раннее курение табака ведет к задержке в развитии функций дыхания, так как базовые значения этих органов устанавливается только к 21 году», — объяснила Маринэ Гамбарян. В беседе с URA.RU врач-педиатр, эксперт по иммунопрофилактике, заведующий детской поликлиникой КОГБУЗ ККБ 7 Галина Маркова подчеркнула, что к 21 году интеллектуальное развитие человека достигает физиологического. «Считается, что до 21 года люди еще продолжают расти и развиваться и именно к этому возрасту интеллектуальное развитие дотягивает до физического. Человек становится более сознательным, способным отвечать за свое здоровье, поступки. То есть к этому возрасту достигается юридическая ответственность, психическая и физическая зрелость», — подчеркнула она. Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев выступили с инициативой повысить возраст продажи алкогольной продукции с 18 лет до 21 года. Так как эти напитки, а также табак и наркотики являются прямой угрозой для демографии страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Алкогольные и табачные изделия нельзя продавать гражданам, не достигшим возраста 21 года, из-за опасности развития у молодых людей когнитивных нарушений, то есть снижения памяти, умственной работоспособности. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-пульмонолог, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян. «До 21 года мозг более уязвим, более подвержен воздействию психоактивных веществ, которые есть и в табаке, и в алкоголе, что в итоге может привести к задержке когнитивных процессов. Это и способность к дальнейшему обучению, интеллектуальному развитию, это и различные неврологические нарушения, проблемы с памятью, речью. Также раннее курение табака ведет к задержке в развитии функций дыхания, так как базовые значения этих органов устанавливается только к 21 году», — объяснила Маринэ Гамбарян. В беседе с URA.RU врач-педиатр, эксперт по иммунопрофилактике, заведующий детской поликлиникой КОГБУЗ ККБ 7 Галина Маркова подчеркнула, что к 21 году интеллектуальное развитие человека достигает физиологического. «Считается, что до 21 года люди еще продолжают расти и развиваться и именно к этому возрасту интеллектуальное развитие дотягивает до физического. Человек становится более сознательным, способным отвечать за свое здоровье, поступки. То есть к этому возрасту достигается юридическая ответственность, психическая и физическая зрелость», — подчеркнула она. Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев выступили с инициативой повысить возраст продажи алкогольной продукции с 18 лет до 21 года. Так как эти напитки, а также табак и наркотики являются прямой угрозой для демографии страны.