Китай вводит санкции против США

21 февраля 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Санкции связаны с поставкой США оружия Тайваню Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство Китая введет санкции против оборонных компаний США. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. «В целях защиты суверенитета и интересов безопасности КНР и в соответствии с положениями Закона о противодействии иностранным санкциям правительство Китая приняло решение ввести контрмеры в ответ на действия американских военно-промышленных компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies, которые на протяжении длительного периода времени участвовали в поставках американских вооружений на Тайвань», — сказал дипломат, его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что продажа вооружений Тайваню грубо нарушает ключевые принципы китайской внешней политики и наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности КНР. Ранее в китайском Минобороны также заявили, что продажа американцами оружия Тайваню является серьезным вмешательством во внутренние дела КНР, и призвали аннулировать сделку. В США сделка на поставку вооружения одобрена на сумму 100 миллионов долларов. Тайвань и КНР разорвали отношения в 1949 году. На данный момент большинство стран признали независимость республики. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство Китая введет санкции против оборонных компаний США. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. «В целях защиты суверенитета и интересов безопасности КНР и в соответствии с положениями Закона о противодействии иностранным санкциям правительство Китая приняло решение ввести контрмеры в ответ на действия американских военно-промышленных компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies, которые на протяжении длительного периода времени участвовали в поставках американских вооружений на Тайвань», — сказал дипломат, его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что продажа вооружений Тайваню грубо нарушает ключевые принципы китайской внешней политики и наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности КНР. Ранее в китайском Минобороны также заявили, что продажа американцами оружия Тайваню является серьезным вмешательством во внутренние дела КНР, и призвали аннулировать сделку. В США сделка на поставку вооружения одобрена на сумму 100 миллионов долларов. Тайвань и КНР разорвали отношения в 1949 году. На данный момент большинство стран признали независимость республики.