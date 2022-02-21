Китай вводит санкции против США

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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сша, американский
Санкции связаны с поставкой США оружия Тайваню Фото:

Правительство Китая введет санкции против оборонных компаний США. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«В целях защиты суверенитета и интересов безопасности КНР и в соответствии с положениями Закона о противодействии иностранным санкциям правительство Китая приняло решение ввести контрмеры в ответ на действия американских военно-промышленных компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies, которые на протяжении длительного периода времени участвовали в поставках американских вооружений на Тайвань», — сказал дипломат, его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что продажа вооружений Тайваню грубо нарушает ключевые принципы китайской внешней политики и наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности КНР. Ранее в китайском Минобороны также заявили, что продажа американцами оружия Тайваню является серьезным вмешательством во внутренние дела КНР, и призвали аннулировать сделку. В США сделка на поставку вооружения одобрена на сумму 100 миллионов долларов.

Тайвань и КНР разорвали отношения в 1949 году. На данный момент большинство стран признали независимость республики.

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Правительство Китая введет санкции против оборонных компаний США. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. «В целях защиты суверенитета и интересов безопасности КНР и в соответствии с положениями Закона о противодействии иностранным санкциям правительство Китая приняло решение ввести контрмеры в ответ на действия американских военно-промышленных компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies, которые на протяжении длительного периода времени участвовали в поставках американских вооружений на Тайвань», — сказал дипломат, его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что продажа вооружений Тайваню грубо нарушает ключевые принципы китайской внешней политики и наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности КНР. Ранее в китайском Минобороны также заявили, что продажа американцами оружия Тайваню является серьезным вмешательством во внутренние дела КНР, и призвали аннулировать сделку. В США сделка на поставку вооружения одобрена на сумму 100 миллионов долларов. Тайвань и КНР разорвали отношения в 1949 году. На данный момент большинство стран признали независимость республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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