Китай вводит санкции против США

Правительство Китая введет санкции против оборонных компаний США. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«В целях защиты суверенитета и интересов безопасности КНР и в соответствии с положениями Закона о противодействии иностранным санкциям правительство Китая приняло решение ввести контрмеры в ответ на действия американских военно-промышленных компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies, которые на протяжении длительного периода времени участвовали в поставках американских вооружений на Тайвань», — сказал дипломат, его слова приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что продажа вооружений Тайваню грубо нарушает ключевые принципы китайской внешней политики и наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности КНР. Ранее в китайском Минобороны также заявили, что продажа американцами оружия Тайваню является серьезным вмешательством во внутренние дела КНР, и призвали аннулировать сделку. В США сделка на поставку вооружения одобрена на сумму 100 миллионов долларов.
Тайвань и КНР разорвали отношения в 1949 году. На данный момент большинство стран признали независимость республики.
Правительство Китая введет санкции против оборонных компаний США. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. «В целях защиты суверенитета и интересов безопасности КНР и в соответствии с положениями Закона о противодействии иностранным санкциям правительство Китая приняло решение ввести контрмеры в ответ на действия американских военно-промышленных компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies, которые на протяжении длительного периода времени участвовали в поставках американских вооружений на Тайвань», — сказал дипломат, его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что продажа вооружений Тайваню грубо нарушает ключевые принципы китайской внешней политики и наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности КНР. Ранее в китайском Минобороны также заявили, что продажа американцами оружия Тайваню является серьезным вмешательством во внутренние дела КНР, и призвали аннулировать сделку. В США сделка на поставку вооружения одобрена на сумму 100 миллионов долларов. Тайвань и КНР разорвали отношения в 1949 году. На данный момент большинство стран признали независимость республики.